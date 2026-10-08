Wanda Nara fue premiada en los Martín Fierro de la Música gracias a "Bad Bitch"

La empresaria y figura mediática Wanda Nara vivió una noche consagratoria en el marco de la primera edición de los Premios Martín Fierro de la Música. Durante la gala, la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) galardonó a la actual conductora de "MasterChef Celebrity" en el rubro “Canción Viral” por su sencillo debut titulado "Bad Bitch", el tema que significó su desembarco oficial en la industria discográfica.