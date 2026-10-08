Wanda Nara fue premiada en los Martín Fierro de la Música gracias a "Bad Bitch"
La empresaria subió al escenario a recibir el premio por Canción Viral gracias a su primer tema que, según catalogó, "es un himno".
La empresaria y figura mediática Wanda Nara vivió una noche consagratoria en el marco de la primera edición de los Premios Martín Fierro de la Música. Durante la gala, la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) galardonó a la actual conductora de "MasterChef Celebrity" en el rubro “Canción Viral” por su sencillo debut titulado "Bad Bitch", el tema que significó su desembarco oficial en la industria discográfica.
El evento celebró el talento de los principales exponentes de la escena musical nacional junto a destacadas personalidades de la cultura argentina. La conducción de la velada estuvo bajo la responsabilidad de la dupla integrada por Edith Hermida y Hernán Drago, encargados de guiar la entrega de las estatuillas a lo largo de la noche.
El momento culminante para la modelo sucedió cuando la periodista Susana Roccasalvo, quien compartió pantalla con Nara en el certamen gastronómico de televisión, subió al escenario en representación de la entidad organizadora para hacerle entrega de la estatuilla.
Al tomar el micrófono, la mediática reaccionó con ironía y simpatía frente al galardón obtenido: “Hago tantas cosas que me había olvidado de que en un momento también canté”.
Siguiendo con su discurso de agradecimiento, la presentadora analizó las repercusiones alcanzadas a partir del lanzamiento de su primer corte musical, remarcando la enorme huella que dejó en el público: “Fui muy feliz, hice feliz a mucha gente. Creo que Bad Bitch es un himno acá y en otros países”.
Para finalizar su intervención sobre el escenario, Wanda destacó de forma explícita el respaldo que le brindaron las artistas consagradas de la música nacional que la acompañaron desde sus inicios en el rubro: “Agradezco a mis colegas músicos que están esta noche. Mensajes como los de Lali, Cazzu, La Joaqui, tantas mujeres unidas, Tini, María Becerra... fans de Bad Bitch”.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario