Escándalo en Masterchef Celebrity por presuntos privilegios para Maxi López
Revelan el clima de conflicto que se vive detrás de cámaras en el exitoso ciclo de Telefe.
En las últimas horas trascendió una fuerte interna dentro de Masterchef Celebrity que tiene como protagonista a Maxi López. El exfutbolista, quien se sumó al programa tras separarse de Daniela Christiansson —embarazada de ocho meses—, habría generado un profundo malestar entre sus compañeros. Según se supo, la tensión en el equipo de concursantes está al rojo vivo, aunque en pantalla todo parezca armonía.
El periodista Juan Etchegoyen fue quien destapó la situación. “Voy a contar algo que me estaba guardando, pero ya no da para más. Están todos en llamas por Maxi López”, lanzó al aire el conductor, dejando entrever el descontento generalizado hacia el ex de Wanda Nara.
Etchegoyen profundizó el tema y reveló los motivos del conflicto: “Esa es la realidad, amigos. Desde que Maxi López viajó a Europa para ver a su esposa, todos están recalientes porque no se bancan sus privilegios”. Según explicó, en un principio los demás participantes creyeron que el viaje respondía a una urgencia médica tras un accidente doméstico que habría sufrido Christiansson, pero luego se enteraron de que el traslado ya estaba planificado de antemano. “Ahí estalla todo. Hablé con varios concursantes que me lo confesaron en off”, aseguró.
“Las cosas como son —continuó el periodista—. A mí me gusta decir la verdad cuando percibo una puesta en escena de cordialidad total. Hay personas que frente a las cámaras sonríen y se adulan mutuamente, pero detrás critican sin filtro.”
Para cerrar, Etchegoyen aclaró que la molestia no proviene del jurado ni de la conductora, sino de los propios participantes. “No cayó nada bien lo que pasó. Lo digo ahora porque ya pasaron algunos días, pero es importante contarlo: nadie se fuma a Maxi por los beneficios que tiene por ser el ex de Wanda”, concluyó.
