Escándalo en Masterchef Celebrity por presuntos privilegios para Maxi López

Etchegoyen profundizó el tema y reveló los motivos del conflicto: “Esa es la realidad, amigos. Desde que Maxi López viajó a Europa para ver a su esposa, todos están recalientes porque no se bancan sus privilegios”. Según explicó, en un principio los demás participantes creyeron que el viaje respondía a una urgencia médica tras un accidente doméstico que habría sufrido Christiansson, pero luego se enteraron de que el traslado ya estaba planificado de antemano. “Ahí estalla todo. Hablé con varios concursantes que me lo confesaron en off”, aseguró.