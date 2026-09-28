Confirman romance entre Romina Uhrig y el productor general de Gran Hermano
La exparticipante del reality show de Telefe y Martín Borrillo se encuentran iniciando una relación, según revelaciones de Ángel de Brito.
Tras semanas de especulaciones y versiones encontradas en el mundo del espectáculo, finalmente se confirmó una de las bombas sentimentales del año. Romina Uhrig, la ex participante de Gran Hermano, y Martín Borrillo, productor general del exitoso reality de Telefe, están formalmente en pareja.
La noticia fue confirmada de manera contundente este lunes por el periodista Ángel de Brito a través de sus redes sociales. La versión sobre un vínculo amoroso entre la exdiputada y el hombre fuerte detrás de cámara venía circulando con fuerza en los pasillos del canal, aunque en su momento la propia protagonista se había encargado de eludir y desmentir los trascendidos.
Finalmente, las versiones terminaron por consolidarse cuando de Brito certificó el noviazgo, dando por terminados los rodeos en torno a la relación.
Mientras Uhrig continúa afianzando su perfil en los medios de comunicación tras su paso por el famoso programa, la confirmación de este romance vuelve a entrelazar la vida personal de los exparticipantes con el universo del reality.
Yipio recibió una propuesta de trabajo inesperada después de Gran Hermano: qué hará
Yisela “Yipio” Pintos atraviesa una nueva etapa profesional después de su participación en Gran Hermano Generación Dorada. La humorista, que consiguió llegar hasta la instancia final del reality, recibió una propuesta inesperada que le permitirá continuar vinculada al programa, aunque esta vez desde un lugar completamente diferente.
La noticia fue difundida este domingo por las redes oficiales de Gran Hermano Uruguay, que anunció su incorporación al panel de la próxima edición del certamen. De esta manera, la exparticipante dejará por un momento el lugar de concursante para asumir una función relacionada con el análisis y el seguimiento de lo que ocurra dentro de la casa.
El anuncio generó repercusión entre sus seguidores, especialmente porque se produjo poco después de la final de Gran Hermano Generación Dorada, en la que tuvo un papel destacado al alcanzar las últimas instancias de la competencia. La propuesta representa así una continuidad dentro de un formato que ya conoce desde adentro, pero con una dinámica completamente distinta.
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