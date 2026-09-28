Confirman romance entre Romina Uhrig y el productor general de Gran Hermano

La noticia fue difundida este domingo por las redes oficiales de Gran Hermano Uruguay, que anunció su incorporación al panel de la próxima edición del certamen. De esta manera, la exparticipante dejará por un momento el lugar de concursante para asumir una función relacionada con el análisis y el seguimiento de lo que ocurra dentro de la casa.

El anuncio generó repercusión entre sus seguidores, especialmente porque se produjo poco después de la final de Gran Hermano Generación Dorada, en la que tuvo un papel destacado al alcanzar las últimas instancias de la competencia. La propuesta representa así una continuidad dentro de un formato que ya conoce desde adentro, pero con una dinámica completamente distinta.