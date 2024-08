Qué le pasó a Esmeralda Mitre

Todo comenzó cuando un psicólogo llamó al 911 para pedir colaboración policial para trasladar a la actriz que informó como su paciente y que se resistía a una derivación para atención psiquiátrica desde su domicilio en la exclusiva zona conocida como La Isla, en el barrio de Recoleta.

“Esmeralda no tiene gas, en su casa no hay agua caliente y no tiene para comer. En su casa no hay heladera, no tiene nada, le quedó el departamento en muy malas condiciones y el auto. Al principio la mamá intentó acercarse, fue complicado el vínculo y le mandaba dinero y comida para que ella se alimente”, indicó Latorre.

La delicada salud mental de ESMERALDA MITRE



Se la llevaron en ambulancia y quedó internada.



Cc #LAM en América TV

Tras recibir un alta en la Clínica Trinidad de Palermo, durante la tarde, Mitre denunció a su madre por "violación de domicilio", junto a un abogado, dos enfermeras y una apoderada en una comisaría de la Policía de la Ciudad.

En tanto, Álvarez De Toledo interpuso un documento judicial por la salud de su hija, el que fue leído por Yanina Latorre en el programa.

“Estoy desesperada y no sé más que hacer: mi hija está por morirse y no lo reconoce. Está por perder su departamento, que es lo de menos, pero se endeudó por su estilo de vida y ahora no puede parar de consumir drogas”, sostuvo la mujer, de acuerdo con la panelista de LAM.

El abogado de Esmeralda Mitre logro sacarla del sanatorio ( la trinidad). Un horror. Su madre esta aterrada. Va a hacerle juicio al sanatorio y a los medicos. Todo una locura. El abogado deberia entender q Esmeralda necesita ayuda #lam — Yanina Latorre (@yanilatorre) August 16, 2024

Luego, la periodista siguió con la lectura: “Y está rodeada de gente que también consume y que la están por llevar a la muerte. Mi hija no tiene para comer, un amigo y yo le llevamos comida, ya no le damos dinero porque se lo está gastando en drogas. Le roban cosas y las venden, vive en condiciones indignas, pero lo más grave es que vive en condiciones peligrosas”.

Para cerrar, en su declaración, la madre de Mitre pidió ayuda en su nombre para evitar que se agrave su estado de salud: “Imploro a las autoridades que me ayuden a evitar que mi hija se muera y me hago responsable de este pedido”.