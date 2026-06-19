"Estaban esperando para atacarla": el nuevo mensaje de Juan Otero en defensa de Flor Peña

En paralelo, el episodio sigue teniendo derivaciones en el mundo del streaming, donde también quedó en el centro de la escena Nicolás Occhiato, conductor y responsable de LUZU TV, quien tomó decisiones tras la polémica vinculada a la difusión de la información errónea en vivo.

En ese marco, el mensaje de Otero aparece como un contragolpe emocional: menos técnico, más visceral, y con una defensa cerrada de su madre en un contexto donde las repercusiones todavía no terminan de apagarse.