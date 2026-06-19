"Estaban esperando para atacarla": el nuevo mensaje de Juan Otero en defensa de Flor Peña
El hijo de Florencia Peña salió al cruce de las críticas por la polémica en Luzu TV y apuntó contra el nivel de hostigamiento mediático.
En medio del vendaval mediático que envolvió a Flor Peña tras la difusión de una fake news en el aire de Luzu TV, su hijo, Juan Otero, volvió a hablar al respecto con un mensaje en redes sociales tan directo como incendiario en defensa de su madre, fuertemente cancelada durante la jornada de este jueves.
Lejos de una postura neutral o contemplativa, Otero se mostró visiblemente molesto por la repercusión del caso y por la manera en que —según su visión— se instaló el tema en la agenda mediática. En ese contexto, dejó una frase que retumbó con fuerza: “Este medio es un poco hipócrita… cuando se trata de una mujer segura, libre, abierta, que dice lo que piensa… el ataque es masivo”.
Con ese planteo, el joven apuntó a lo que considera una dinámica repetida de exposición y crítica desmedida hacia figuras femeninas con alto perfil público, en un tono que combinó enojo, defensa familiar y una lectura más estructural del escándalo.
Pero no fue la única declaración que encendió la polémica. En otro tramo de su descargo, Otero fue aún más tajante al describir el clima previo alrededor de la situación: “Estaban esperando para atacarla”.
La frase, corta pero contundente, instaló la idea de una especie de “clima enrarecido” previo al error en vivo, donde —según su interpretación— la reacción pública no fue espontánea sino amplificada por una predisposición previa contra la actriz.
En paralelo, el episodio sigue teniendo derivaciones en el mundo del streaming, donde también quedó en el centro de la escena Nicolás Occhiato, conductor y responsable de LUZU TV, quien tomó decisiones tras la polémica vinculada a la difusión de la información errónea en vivo.
En ese marco, el mensaje de Otero aparece como un contragolpe emocional: menos técnico, más visceral, y con una defensa cerrada de su madre en un contexto donde las repercusiones todavía no terminan de apagarse.
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