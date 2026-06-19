"Seguimos acá": qué dijo Nico Occhiatto sobre la fuga de auspiciantes y la cobertura en Miami
El dueño de Luzu TV rompió el silencio tras el escándalo de la fake news sobre Jorge Messi y destacó la "lealtad" de su comunidad.
En medio de las fuertes versiones que indicaban un quiebre económico e institucional para Luzu TV, Nicolás Occhiato utilizó los primeros minutos de su programa de este viernes para ponerle un freno a las especulaciones luego de un jueves escandoloso por la fake news que dio Florencia Peña sobre Jorge Messi.
Transmitiendo en vivo desde Miami, donde se encuentra instalado el canal para cubrir el Mundial 2026, el productor enfrentó el micrófono y centró su descargo en desmentir de forma categórica la supuesta pérdida de patrocinadores y en ratificar la continuidad de la ambiciosa apuesta mundialista de la señal.
El foco principal de la aclaración de Occhiato tuvo como objetivo intentar desactivar las informaciones que aseguraban que una docena de empresas habían retirado su pauta publicitaria por el error que involucró a la familia Messi. El conductor tildó de falsos esos trascendidos y apuntó contra quienes difundieron esos datos.
"Fue divulgación de más fake news de muchas cosas que se dijeron que están erróneas. El que se jacta de eso para generar más fake news, no merece mi respeto. No se bajó ninguna marca, seguimos acá", disparó el animador de manera tajante, llevando tranquilidad al mercado comercial.
Firmeza en Miami y presencia en los estadios: el descargo de Nico Occhiato
Lejos de mostrarse debilitado o de evaluar una vuelta anticipada a Buenos Aires, el líder de la productora dejó en claro que la estructura montada en los Estados Unidos para la máxima cita del fútbol sigue operando al cien por ciento y con el cronograma previsto de cara a los próximos encuentros del torneo.
"Seguimos acá, vamos a ir a los partidos", ratificó Occhiato, confirmando que la cobertura en suelo norteamericano no sufrirá modificaciones logísticas ni bajas en las acreditaciones.
Para cerrar, el conductor destacó la lealtad del público ante el peor tembladeral mediático de su empresa: "Hay algo que tenemos nosotros es que nunca nos van a frenar nuestra comunidad. Y la comunidad va a bancar siempre cuando pasa algo que no es de mala leche. Se habló con los que se tenía que hablar, está todo más que bien y eso es lo importante".
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