"Seguimos acá": qué dijo Nico Occhiatto sobre la fuga de auspiciantes y la cobertura en Miami

Firmeza en Miami y presencia en los estadios: el descargo de Nico Occhiato

Lejos de mostrarse debilitado o de evaluar una vuelta anticipada a Buenos Aires, el líder de la productora dejó en claro que la estructura montada en los Estados Unidos para la máxima cita del fútbol sigue operando al cien por ciento y con el cronograma previsto de cara a los próximos encuentros del torneo.

"Seguimos acá, vamos a ir a los partidos", ratificó Occhiato, confirmando que la cobertura en suelo norteamericano no sufrirá modificaciones logísticas ni bajas en las acreditaciones.

Para cerrar, el conductor destacó la lealtad del público ante el peor tembladeral mediático de su empresa: "Hay algo que tenemos nosotros es que nunca nos van a frenar nuestra comunidad. Y la comunidad va a bancar siempre cuando pasa algo que no es de mala leche. Se habló con los que se tenía que hablar, está todo más que bien y eso es lo importante".