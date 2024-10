Estallaron los memes tras la supuesta infidelidad de Martín Demichelis a Evangelina Anderson

Como suele suceder cuando un evento sacude a los internautas de las redes sociales, estallaron los memes por la supuesta infidelidad, con la particularidad de que los usuarios de X vinculan lo ocurrido con el engaño de Roberto García Moritán a Carolina 'Pampita' Ardohain.

De hecho, la mayoría de los propagadores de estas reacciones se preguntan cómo puede ser que Evangelina y Pampita hayan sido engañadas por sus esposos, siendo dos de las mujeres más lindas del país. Como muchas otras preguntas, ésta no tiene respuesta, pero sí unos desopilantes memes que no te podés perder.

Los memes por la supuesta infidelidad de Demichelis a Eva Anderson

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Marianodc_Gdc/status/1844186348145795357&partner=&hide_thread=false Así como los ves, con estas caras de pelotudos, fueron y le metieron los cuernos a Pampita y a Evangelina Anderson pic.twitter.com/3vaTEfbFGL — MDC_10 (@Marianodc_Gdc) October 10, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Gabriel18598561/status/1844184778159075649&partner=&hide_thread=false Todos al ver que Demichelis le fue infiel a Evangelina Anderson con una azafata mexicana y se separaron. pic.twitter.com/wnp0TOXSRW — Gabriel Gauna (@Gabriel18598561) October 10, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Floorgrillo/status/1844197783500411160&partner=&hide_thread=false COMO MIERDA VAS A CAGAR A LA MUJER MAS HERMOSA DEL PAIS??? COMO VAS A CAGAR A EVANGELINA ANDERSON?????????

MARTIN DEMICHELIS SOS UN HIJO DE MIL PUTA pic.twitter.com/JudcgjCM19 — Flor (@Floorgrillo) October 10, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/soyunargento/status/1844189352689271070&partner=&hide_thread=false Moritan le fue infiel a Pampita y Demichelis hizo cornuda a Evangelina Anderson con una azafata mexicana pic.twitter.com/uShSgTeSNM — PEPE (@soyunargento) October 10, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/notluisdelpi/status/1844181050806894717&partner=&hide_thread=false El tipo tenia a Evangelina Anderson y decidio cagarla con una mexicana que deber ser lo mas cercano a un mono. Hasta para eso hace cambios de mierda https://t.co/8eJ9Tf5Amb — gordito cancelado (@notluisdelpi) October 10, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Adrises_12/status/1844185641489440809&partner=&hide_thread=false Primero cornearon a Pampita y ahora a Evangelina Anderson...

Que pasa??? #LAM pic.twitter.com/4pwX4Uy02A — Adrianne Grey♥♥♥ (@Adrises_12) October 10, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Milamillaz/status/1844214335058608328&partner=&hide_thread=false COMO PODES TRAICIONAR A EVANGELINA ANDERSON BOLUDOO!

La abandonaste embarazada y te perdonó, crió sola a los hijos, dejó su carrera en el mejor momento, la tenías varada en un pueblo amish en Alemania!Se bancó a los barras!!! Martín Demichelis #LAM

pic.twitter.com/0NuKf9TrJ2 https://t.co/DxUCpV7CSk — jesuiko (@Milamillaz) October 10, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/emartingol/status/1844212667835367540&partner=&hide_thread=false todos:*Como vas a cagar a Evangelina, que tipo pelotudo*



Demichelis mexicanizado por la azafata: https://t.co/z6byT7QRht pic.twitter.com/sDy6LHZfLW — (@emartingol) October 10, 2024

El hijo desconocido de Martín Demichelis rompió el silencio: qué dijo

Facundo, de 27 años - según su perfil nació el 22 de septiembre de 1997- vive actualmente en Justiniano Posse, Córdoba, misma ciudad en la que nació Demichelis, y es fruto de la relación del entrenador con Patricia Del Bianco, una exnovia que tuvo durante su juventud y previa a su matrimonio con Anderson.

Fue a través de su perfil en X (ex Twitter) donde el joven decidió contar su verdad y ponerle fin a las especulaciones sobre su vida, con fuertes críticas al periodismo de chimento y, por el contrario, resaltando la importancia de mantener un buen vínculo con su padre.

“Sí, soy el fucking bastardo promigénito de Martín Demichelis… No es algo nuevo para mí y que esto se haga público no me deja en ningún mal”, comenzó Facundo en su descargo, donde explicó que hace un tiempo su verdadero padre lo reconoció. Mirá:

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/facundobono_/status/1844706477694464060&partner=&hide_thread=false No uso tw. Pero entiendo que acá esta la posta de toda la historieta... asi que prefiero contarla y dar la cara x acá antes de darles de comer al periodismo que siempre resulta ser una verga xq mienten, sacan de contexto y buscan el morbo mas allá de la verdad. Ayudan con su rt. — Facundo Bono (@facundobono_) October 11, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/elejercitodelam/status/1844742976070705366&partner=&hide_thread=false Hablo Facundo el hijo de Martin Demichelis: "Mi ilusion era tener un hermanito varon. Ahora tengo una familia gigante" #LAM pic.twitter.com/9hpDZYN7Z2 — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) October 11, 2024