El supuesto hijo desconocido de Martín Demichelis rompió el silencio: qué dijo

Fue a través de su perfil en X (ex Twitter) donde el joven decidió contar su verdad y ponerle fin a las especulaciones sobre su vida, con fuertes críticas al periodismo de chimento y, por el contrario, resaltando la importancia de mantener un buen vínculo con su padre.

“Sí, soy el fucking bastardo promigénito de Martín Demichelis… No es algo nuevo para mí y que esto se haga público no me deja en ningún mal”, comenzó Facundo en su descargo, donde explicó que hace un tiempo su verdadero padre lo reconoció.

El descargo de Facundo, el hijo de Martín Demichelis

A través de varias publicaciones, el hijo de Demichelis contó cómo desde 2012 comenzó a sospechar sobre su verdadera identidad. En todo momento remarcando el agradecimiento y amor a su madre y a "Beto", quien lo crió y a quien considera su padre, el joven contó detalles sobre cómo fueron sus años en Córdoba previo a que se desatara el escándalo.

Luego confirmó: "Sí, soy el fucking bastardo primogénito de Martín Demichelis… No es algo nuevo para mi y que esto se haga público no me deja en ningún mal. Creo que todo lo peor ya pasó, que ya todo mi entorno tiene un rumbo más real, que la peor lucha de mi vida no fueron ni los bardos fuera y dentro de mi casa, ni las mentiras, ni comentarios, ni el qué dirán, sino esa duda que no me dejaba dormir. Eso era lo que realmente me destrozaba por dentro. La trompada más dura era verme todos los días al espejo y entender que vivía en una realidad sujeta a una mentira".

"A los pocos días que mi vieja me revela mi verdadera identidad, Martín se pone en contacto conmigo y empezamos a tener una relación a distancia por la pandemia. Después me contacto con sus hermanas en relación de tías, después la aceptación de Eva (Anderson). Luego, la llegada a la Argentina, a River, lo que nos facilitó el contacto al menos casi una vez por mes. Después el que me haya abierto las puertas para conocer al resto de la familia", continuó el joven.

En ese marco de generar una relación con su nueva familia, reveló: "Bastian era mi mayor interés, tener un hermanito varón me hacía mucha ilusión y la verdad que al pendejo lo quiero una banda, hablamos muy seguido y nos compartimos bastante. Las mas peques son unas dulces y compartimos algunos momentos muy lindos. Eva me sorprendió por su calidez, realmente genuina con la que me recibió y con los gestos que fue teniendo. Más de una vez me sorprendió con un mensajito, transmitiéndome cariño y tranquilidad.

"Cómo te explico que ahora tengo una mamá, dos papás, una madrasta, tres hermanos por un lado, tres por otro y mi nombre completo es Facundo Tobías Bono Demichelis Del Bianco. Dios que bardazo. En fin, esta es un poco una parte de la verdadera historia...", sintetizó el ahora hijo mayor de Demichelis.

El hijo de Martín Demichelis desmintió varias versiones

"Voy a desmentir un par de boludeces que se dijeron hasta ahora como la de que Martín no supo nunca de mi existencia y lo de que me invitaron con ellos a vivir a México. Ojalá fuera real algo de eso, pero está todo bien, puertas para adentro sabemos cómo pasaron las cosas", comenzó.

"Tampoco es verdad eso de que me pasaba dinero desde 2012 porque la posta es que laburo desde que tengo 11 años (durante la secundaria fui albañil, pintor, gasista, electricista, kiosquero, heladero, mozo y canillita) porque en mi casa no había para los gustos, entonces había que ganárselos", siguió, para luego explicar con lujo de detalles cómo fue su vida: "Después, en paralelo a mi carrera universitaria me dediqué 7 años a viajar y conocer muchos lugares y gente mediante el turismo en temporada alta. Después hice un par de pasantías en estudios de arquitectura y hace ya poco más de 3 años que le meto a los tatuajes. Tengo muchos proyectos como artista que cada vez están mas cerca, me considero alguien hiper soñador y creativo".

"Hola, mi nombre es Facu y con Martín hoy por hoy está la mejor. No quiero tener que darle bola a los medios, ni envenenarme por todas las mentiras. Odio al periodismo porque no les importa arruinar una familia entera con tal de contar un chisme mal contado que venda. posta que si hubiese querido desde un principio hubiera hecho todo muy diferente. Pero ni la plata ni la fama me importó más que las cosas que salen del corazón y de todo lo humano que hay alrededor de esto", cerró.

