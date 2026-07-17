Esteban Lamothe y Débora Nishimoto confirmaron un importante paso en su relación: "Lo buscamos tanto..."

Desde entonces, Lamothe y Nishimoto mantuvieron un perfil relativamente reservado, aunque en distintas oportunidades dejaron en claro el buen momento personal que atravesaban. Ahora, con este cambio de escenario, la pareja decidió profundizar su proyecto en común.

La convivencia representa una suerte de bisagra en la relación, un movimiento que implica compartir no solo los momentos de disfrute sino también la dinámica diaria, con todo lo que eso supone. Para ambos, la búsqueda del nuevo hogar tuvo un componente emocional que terminó convirtiendo la mudanza en una instancia especialmente significativa.

Mientras atraviesan esta flamante etapa, los dos continúan con sus respectivas agendas laborales. Lamothe mantiene distintos proyectos vinculados al teatro y la actuación, mientras que Nishimoto también sigue enfocada en sus compromisos profesionales.