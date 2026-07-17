Esteban Lamothe y Débora Nishimoto confirmaron un importante paso en su relación: "Lo buscamos tanto..."
La pareja de actores decidió avanzar en su vínculo y reveló detalles de la nueva etapa que comenzaron juntos.
Esteban Lamothe y Débora Nishimoto atraviesan un momento de plena consolidación sentimental. La pareja confirmó que finalmente concretó uno de los cambios más significativos desde que inició su historia de amor: comenzaron a convivir bajo el mismo techo.
Luego de varios meses de romance, los actores dejaron atrás la dinámica de vivir en hogares separados y emprendieron una nueva etapa que, según ellos mismos contaron, era un deseo que venían proyectando desde hacía tiempo.
Esteban Lamothe y Débora Nishimoto ya conviven
La noticia fue confirmada durante una entrevista en la que ambos hablaron sobre la mudanza y la búsqueda del lugar indicado para compartir la cotidianeidad. "Sí, ya nos mudamos hace una semana", reveló Lamothe al ser consultado sobre el cambio de vida que realizaron.
Por su parte, Nishimoto se mostró entusiasmada con este nuevo capítulo de la relación y explicó que encontrar el hogar adecuado fue un proceso que tuvo un desenlace muy esperado. "Una emoción total, lo buscamos tanto que apareció un departamento perfecto, como tenía que ser, y estamos chochos, la verdad que sí", expresó la actriz al referirse a la flamante convivencia.
El vínculo entre ambos nació mientras compartían elenco en la ficción "Envidiosa", donde comenzó una conexión que luego trascendió la pantalla y se transformó en una relación que con el paso del tiempo fue ganando solidez.
Desde entonces, Lamothe y Nishimoto mantuvieron un perfil relativamente reservado, aunque en distintas oportunidades dejaron en claro el buen momento personal que atravesaban. Ahora, con este cambio de escenario, la pareja decidió profundizar su proyecto en común.
La convivencia representa una suerte de bisagra en la relación, un movimiento que implica compartir no solo los momentos de disfrute sino también la dinámica diaria, con todo lo que eso supone. Para ambos, la búsqueda del nuevo hogar tuvo un componente emocional que terminó convirtiendo la mudanza en una instancia especialmente significativa.
Mientras atraviesan esta flamante etapa, los dos continúan con sus respectivas agendas laborales. Lamothe mantiene distintos proyectos vinculados al teatro y la actuación, mientras que Nishimoto también sigue enfocada en sus compromisos profesionales.
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