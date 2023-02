La repudiable actitud de Estefi Berardi: la mujer de Alex Caniggia no la perdonó

La mujer de Alex Caniggia fue subiendo el tono y apuntó con todo contra la panelista del programa LAM, hoy envuelta en el conflicto que se desató por la separación de Fede Bal y Sofía Aldrey.

Según Melody, Berardi la amenazó y apretó para que le confirme su embarazo: "'si no me contestás me das etneder que te da igual' me dijo... tonta, mi propia embarazo me va a dar igual, porque es tonta, la odio, te juro".

Luego, Melody Luz agregó: "¿qué haría una persona más inteligente que yo? No le contestaría pero qué hace una embarazada totalmente sensible... buscando que los medios no se enteren, ni mis papás lo sabían y nadie tiene el derecho a contarlo más que yo, y a contar cuando yo quiera. Pero bueno, periodista de cartón quería contarlo.