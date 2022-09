Estefi Berardi reaccionó a un tuit viejo de Micaela Viciconte tras la fake news sobre Lali Espósito

Mica Estefi.jpg

"Amo esto, no lo había visto, me encanta, justo Mica que es una nada. Ella me dice que estudie cuando estudio, creo que ella no estudia nada, yo sí voy a la facultad", lanzó Estefi con una sonrisa irónica, luego de que leyeran en vivo las palabras de Mica.

Además, la angelita decidió ser más filosa cuando cuestionó las habilidades de la madre de Luca Cubero: "Ella es una nada, ni canta, ni baila, ni nada, me encanta. Yo siempre me esforcé, pero priorizo ser buena persona y no lastimar a un compañero. Creo que ella podría estudiar para perfeccionarse en algo y ser algo, cantar o bailar. ¿Qué sos? No se sabe la profesión”.