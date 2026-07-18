Operaron a Susana Giménez: parte médico

Cómo fue el paso de Susana Giménez en el Mundial 2026 junto a Marley

Además de participar en las grabaciones de Por el Mundo Mundial (Telefe), Susana Giménez aprovechó su paso por Miami para alentar a la Selección argentina en el triunfo por 3 a 2 frente a Cabo Verde, disputado en el Hard Rock Stadium. La conductora compartió la experiencia junto a Marley, con quien siguió de cerca cada instante del encuentro.

Durante el partido, ambos vivieron con intensidad las alternativas del juego. Los goles del conjunto argentino desataron festejos, abrazos y mucha emoción en las tribunas, donde también se respiró el clima de expectativa que acompañó a un duelo cargado de tensión.

Sin embargo, el desarrollo del encuentro estuvo marcado por otro factor que afectó a los presentes: las altas temperaturas. El intenso calor, con registros superiores a los 30 grados y una elevada sensación térmica, obligó a los hinchas a buscar distintas maneras de aliviarse mientras seguían el partido.

En ese contexto, Susana comenzó a sentirse incómoda minutos antes del inicio del encuentro. Al advertir la situación, un grupo de simpatizantes de Cabo Verde que se encontraba cerca de la conductora se acercó para asistirla y ayudarla a sobrellevar el calor.

Afortunadamente, el episodio no pasó a mayores y, tras recuperarse, la diva pudo continuar disfrutando del partido junto a Marley hasta el final del encuentro.

Quien mostró la secuencia fue Alejandro, que mientras registraba el momento explicó lo que ocurría: "Le dieron un ventilador". Luego agregó el motivo del malestar que atravesó la conductora: "Hace mucho calor".