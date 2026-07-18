Operaron a Susana Giménez: parte médico
Luego de su regreso desde Estados Unidos, Susana Giménez fue operada y Ángel de Brito explicó cómo se encuentra.
Luego de regresar a la Argentina tras su viaje a Estados Unidos, Susana Giménez debió ser internada y sometida a una intervención quirúrgica a raíz de una hernia de disco que le provocaba intensos dolores. La conductora permaneció bajo observación médica hasta este sábado 18 de julio, cuando recibió el alta.
La noticia fue dada a conocer por Ángel de Brito a través de sus historias de Instagram, donde además llevó tranquilidad sobre el estado de salud de la diva. "Estuvo internada desde el miércoles en el Hospital Italiano", informó el periodista.
Más tarde, también explicó cuál fue la cirugía a la que debió someterse la conductora y cómo transita su recuperación. "Fue operada de una hernia de disco, ya le dieron el alta hoy y está perfecta pero dolorida descansando en su casa", detalló.
Días antes de la internación, Susana había regresado al país luego de permanecer en Estados Unidos, adonde viajó el 30 de junio junto a su hija, Mercedes “Mecha” Sarrabayrouse.
Durante su estadía asistió al encuentro que disputó la Selección argentina frente a Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026 y, además, participó de nuevas grabaciones junto a Marley para Por el Mundo Mundial.
Cómo fue el paso de Susana Giménez en el Mundial 2026 junto a Marley
Además de participar en las grabaciones de Por el Mundo Mundial (Telefe), Susana Giménez aprovechó su paso por Miami para alentar a la Selección argentina en el triunfo por 3 a 2 frente a Cabo Verde, disputado en el Hard Rock Stadium. La conductora compartió la experiencia junto a Marley, con quien siguió de cerca cada instante del encuentro.
Durante el partido, ambos vivieron con intensidad las alternativas del juego. Los goles del conjunto argentino desataron festejos, abrazos y mucha emoción en las tribunas, donde también se respiró el clima de expectativa que acompañó a un duelo cargado de tensión.
Sin embargo, el desarrollo del encuentro estuvo marcado por otro factor que afectó a los presentes: las altas temperaturas. El intenso calor, con registros superiores a los 30 grados y una elevada sensación térmica, obligó a los hinchas a buscar distintas maneras de aliviarse mientras seguían el partido.
En ese contexto, Susana comenzó a sentirse incómoda minutos antes del inicio del encuentro. Al advertir la situación, un grupo de simpatizantes de Cabo Verde que se encontraba cerca de la conductora se acercó para asistirla y ayudarla a sobrellevar el calor.
Afortunadamente, el episodio no pasó a mayores y, tras recuperarse, la diva pudo continuar disfrutando del partido junto a Marley hasta el final del encuentro.
Quien mostró la secuencia fue Alejandro, que mientras registraba el momento explicó lo que ocurría: "Le dieron un ventilador". Luego agregó el motivo del malestar que atravesó la conductora: "Hace mucho calor".
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