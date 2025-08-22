"Estoy internado": El Polaco grabó un video desde el hospital y explicó su situación de salud
El cantante mostró cómo atraviesa un momento difícil y transmitió tranquilidad a sus seguidores. ¿Podrá ir al viaje de egresados de su hija Sol?
El cantante de cumbia Ezequiel “El Polaco” Cwirkaluk confirmó que se encuentra internado, aunque desmintió las versiones que indicaban que padecía un forúnculo en el glúteo. Aclaró que en realidad está atravesando una infección urinaria, pero aprovechó para llevar tranquilidad a sus seguidores.
A través de un video grabado en la Clínica La Trinidad, el músico se mostró saliendo de bañarse, aún con el catéter colocado, mientras se peinaba frente al espejo, envuelto en una toalla por debajo de la cadera. “Estoy internado por una infección urinaria que, si Dios quiere, mañana salgo”, expresó en el clip.
Con su habitual sentido del humor, agregó: “Bueno viejo, acá estamos, a punto caramelo, ya casi por terminar todo y salimos a la cancha”. La urgencia por recuperarse también está motivada por un compromiso muy especial: ser padre acompañante en el viaje de egresados de Sol, su hija mayor, junto a un grupo de 33 estudiantes.
En el mismo video, El Polaco agradeció el cariño recibido: “Tranquilos que está todo bien. Gracias por tantos mensajes cariñosos. Hay gente que se acuerda de vos cuando estás mal, no sé si es bueno o malo, me da un poquito de bronca, pero no importa, los quiero igual”, cerró con sinceridad.
Cuándo sería el viaje de egresados de la hija de El Polaco
Ezequiel "El Polaco" Cwirkaluk se embarcará en una experiencia única y emotiva: será el padre acompañante en el viaje de egresados de su hija Sol Celeste, fruto de su relación con Karina "La Princesita" Tejeda. La noticia, confirmada por el propio artista en una reciente entrevista radial, ha causado revuelo, especialmente porque su elección fue unánime entre los 33 compañeros de curso de Sol, quien está a punto de cumplir 18 años y transita su último año de secundaria.
La revelación tuvo lugar este martes durante su participación en "Todo Pasa", el programa de Matías Martin en Urbana Play. Visiblemente entusiasmado, El Polaco expresó: "Me voy al viaje de egresados como padre acompañante, ahora en agosto". Con una mezcla de sorpresa y orgullo, añadió: "Me votaron todos los alumnos. Escuchame: los 33 alumnos me votaron".
