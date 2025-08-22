"Estoy internado": El Polaco grabó un video desde el hospital y explicó su situación de salud

Cuándo sería el viaje de egresados de la hija de El Polaco

Ezequiel "El Polaco" Cwirkaluk se embarcará en una experiencia única y emotiva: será el padre acompañante en el viaje de egresados de su hija Sol Celeste, fruto de su relación con Karina "La Princesita" Tejeda. La noticia, confirmada por el propio artista en una reciente entrevista radial, ha causado revuelo, especialmente porque su elección fue unánime entre los 33 compañeros de curso de Sol, quien está a punto de cumplir 18 años y transita su último año de secundaria.

La revelación tuvo lugar este martes durante su participación en "Todo Pasa", el programa de Matías Martin en Urbana Play. Visiblemente entusiasmado, El Polaco expresó: "Me voy al viaje de egresados como padre acompañante, ahora en agosto". Con una mezcla de sorpresa y orgullo, añadió: "Me votaron todos los alumnos. Escuchame: los 33 alumnos me votaron".

polaco y su hija sol