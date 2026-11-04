Estrenos en HBO Max: los detalles imperdibles de la nueva producción liderada por Catherine Zeta-Jones
Catherine Zeta-Jones regresa a la pantalla con una serie que combina suspenso, crimen y humor negro.
HBO Max apuesta por una nueva producción que promete conquistar a los fanáticos de las historias de suspenso y crimen. Se trata de una serie protagonizada por la reconocida actriz Catherine Zeta-Jones, ganadora de un premio Oscar.
La ficción, basada en la novela The Price You Pay, de Aidan Truhen, combina acción, humor negro y thriller psicológico en una historia marcada por los secretos, la venganza y los peligros del pasado.
Con una protagonista que intenta dejar atrás su antigua vida criminal, la producción presenta una trama llena de giros inesperados y personajes que esconden sus verdaderas intenciones.
De qué trata Kill Jackie
La historia de Kill Jackie sigue a Jackie Price, una mujer que lleva años disfrutando de una vida lujosa mientras intenta mantenerse alejada de su pasado como traficante internacional de cocaína.
Después de abandonar el mundo del crimen, Jackie construyó una nueva identidad y se instaló en un entorno rodeado de comodidades, viajes y exclusividad.
Sin embargo, su tranquilidad desaparece cuando descubre que un grupo de asesinos conocidos como Los Siete Demonios fue contratado para matarla.
Ante esta amenaza, la protagonista deberá recurrir a sus antiguos contactos, su inteligencia y sus habilidades para sobrevivir. Pero, en lugar de limitarse a escapar, decide enfrentarse a quienes buscan terminar con su vida.
La serie explora cómo los secretos del pasado pueden regresar en el momento menos esperado, combinando situaciones de tensión con una mirada irónica sobre el mundo criminal.
Reparto de Kill Jackie
El reparto de Kill Jackie está encabezado por Catherine Zeta-Jones, quien interpreta a Jackie Price, una exnarcotraficante que deberá enfrentarse a peligrosos asesinos para mantenerse con vida.
La acompañan Daniel Ings, Sidse Babett Knudsen, Óscar Jaenada, Hattie Hook y Darci Shaw, junto con Christine Adams, Julian Rhind-Tutt y Raff Law.
También forman parte del elenco Bill Paterson y Ron Perlman, reconocido por sus actuaciones en Hellboy y otras producciones de acción y fantasía.
La serie cuenta con ocho episodios y reúne a integrantes del equipo creativo de producciones como Killing Eve y Gangs of London.
Trailer de Kill Jackie
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