Estrenos en HBO Max: los detalles imperdibles de la nueva producción liderada por Catherine Zeta-Jones

Sin embargo, su tranquilidad desaparece cuando descubre que un grupo de asesinos conocidos como Los Siete Demonios fue contratado para matarla.

Ante esta amenaza, la protagonista deberá recurrir a sus antiguos contactos, su inteligencia y sus habilidades para sobrevivir. Pero, en lugar de limitarse a escapar, decide enfrentarse a quienes buscan terminar con su vida.

La serie explora cómo los secretos del pasado pueden regresar en el momento menos esperado, combinando situaciones de tensión con una mirada irónica sobre el mundo criminal.

Reparto de Kill Jackie

El reparto de Kill Jackie está encabezado por Catherine Zeta-Jones, quien interpreta a Jackie Price, una exnarcotraficante que deberá enfrentarse a peligrosos asesinos para mantenerse con vida.

La acompañan Daniel Ings, Sidse Babett Knudsen, Óscar Jaenada, Hattie Hook y Darci Shaw, junto con Christine Adams, Julian Rhind-Tutt y Raff Law.

También forman parte del elenco Bill Paterson y Ron Perlman, reconocido por sus actuaciones en Hellboy y otras producciones de acción y fantasía.

La serie cuenta con ocho episodios y reúne a integrantes del equipo creativo de producciones como Killing Eve y Gangs of London.

Trailer de Kill Jackie