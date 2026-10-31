HBO Max: se estrena el desgarrador documental sobre la Masacre de Flores, una tragedia que marcó al país
La masacre de Flores, uno de los crímenes conmocionantes del país, vuelve a escena con un documental de HBO Max que recupera el testimonio de una sobreviviente.
HBO Max suma a su programación una producción documental basada en uno de los episodios criminales más estremecedores. La Masacre de Flores, una serie que reconstruye el incendio intencional ocurrido en 1994 en ese barrio de la Ciudad de Buenos Aires, donde murieron cinco personas.
A partir de la investigación del caso, salió a la luz una historia atravesada por amenazas, resentimiento y un plan de venganza.
La serie reconstruye el ataque contra la casa de la familia Bagnato, en el que fallecieron los padres, dos de sus hijos menores y un amigo que se encontraba con ellos. En un primer momento, el episodio fue investigado como un posible accidente doméstico, pero las pruebas posteriores confirmaron que el fuego había sido provocado deliberadamente.
Detrás del crimen estuvo Fructuoso Álvarez González, quien llevó adelante el ataque en medio de conflictos anteriores y reiteradas amenazas. El caso ocurrido en Flores quedó marcado como uno de los hechos más trágicos de la historia criminal argentina.
De qué trata el documental "La masacre de Flores"
El relato de la producción tiene como protagonista a Matías Bagnato, el único sobreviviente de la masacre de Flores.
Además de reconstruir cómo ocurrió el ataque, el documental pone el foco en el largo camino que debió atravesar después de la tragedia: las consecuencias emocionales, la exposición pública y su perseverante reclamo de justicia frente a las falencias del sistema judicial.
Para reconstruir la historia desde diferentes perspectivas, la docuserie reúne testimonios de familiares, abogados, periodistas, integrantes del tribunal y personas cercanas a las víctimas.
Uno de los aportes destacados es el del cineasta Juan José Campanella, productor ejecutivo del proyecto, quien mantiene una conversación íntima con Bagnato sobre las profundas secuelas que dejó el crimen.
La producción está dirigida por Augusto Tejada y a cargo de 100 Bares, con Sergio Nakasone como productor ejecutivo. De esta manera, HBO Max propone mucho más que una revisión de un expediente judicial emblemático: busca recuperar la memoria de quienes perdieron la vida en Flores y mostrar las consecuencias personales que debió afrontar el único sobreviviente de la tragedia.
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