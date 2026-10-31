HBO Max: se estrena el desgarrador documental sobre la Masacre de Flores, una tragedia que marcó al país

Además de reconstruir cómo ocurrió el ataque, el documental pone el foco en el largo camino que debió atravesar después de la tragedia: las consecuencias emocionales, la exposición pública y su perseverante reclamo de justicia frente a las falencias del sistema judicial.

Para reconstruir la historia desde diferentes perspectivas, la docuserie reúne testimonios de familiares, abogados, periodistas, integrantes del tribunal y personas cercanas a las víctimas.

Uno de los aportes destacados es el del cineasta Juan José Campanella, productor ejecutivo del proyecto, quien mantiene una conversación íntima con Bagnato sobre las profundas secuelas que dejó el crimen.

La producción está dirigida por Augusto Tejada y a cargo de 100 Bares, con Sergio Nakasone como productor ejecutivo. De esta manera, HBO Max propone mucho más que una revisión de un expediente judicial emblemático: busca recuperar la memoria de quienes perdieron la vida en Flores y mostrar las consecuencias personales que debió afrontar el único sobreviviente de la tragedia.