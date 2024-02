La microbikini que eligió la China Suárez para disfrutar unos días de vacaciones

China Suarez 2.png

Las redes sociales no tardaron en reaccionar ante la elección de vestuario de la China Suárez, generando numerosos comentarios y reacciones positivas en su publicación.

China Suarez 3.png

Con esto, la actriz demuestra su habilidad para fusionar comodidad con un toque de glamour en sus atuendos, lo cual es reconocido y elogiado por sus seguidores, consolidándose así como un ícono de estilo y tendencia en el mundo de la moda.

La China Suárez y Rusherking volvieron a estar juntos: ¿reconciliación en puerta?

Desde la separación de la China Suárez y el joven cantante Lauty Gram, muchos han comenzado a especular sobre un posible acercamiento entre la actriz y su ex, Rusherking. Aunque la pareja ha coincidido en algunos eventos, como el cumpleaños de Lizardo Ponce, varios aseguran que Rusher aún no ha logrado superar a su ex, a pesar de haber sido él quien decidió poner fin a la relación después de un año juntos.

china en la bresh.mp4

Durante el fin de semana largo, la China Suárez asistió a la Bresh, una de las fiestas más populares entre los famosos y que se celebra en varios lugares del mundo.

En esta ocasión, la actriz fue a disfrutar de la noche y se encontró con Rusherking. A través de las redes sociales de la Bresh, se pudo observar el encuentro entre ambos. Aunque no intercambiaron palabras, se les vio disfrutando del momento juntos.