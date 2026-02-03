Eugenio y Culini de MDQ salvaron a un hombre que se estaba ahogando en Mar del Plata: quién es

También apareció uno de los protagonistas del video y es quien pide ayuda, el usuario @francoigarza1 escribió: "Yo soy el de maya roja que pidió ayuda, jajaja un valiente!! Pero si me tiraba a rescatarlo nos ahogabamos los dos!! Agradecido de por vida con estos muchachos!!".

El que pidio ayuda en Mar del Plata

Quién es el hombre al que Eugenio y Culini lograron rescatar en Barranca de los Lobos

Entre tantos comentarios en la publicación que alcanzó los 444 mil me gusta , 12,4 de comentarios y más de 6000 reposteos, salió a la luz el nombre del que ese día tuvo "un final feliz", se trata de Ricardo Gruber, y así lo mencionaba el usuario @agustin.nizzoli de esta manera: "Mi amigo el gran Ricardo Gruber!! Siempre agradecido a ustedes" y ante la insistencia de varios usuarios preguntando que fue lo que pasó después con Gruber, escribió arrobando a uno de los tantos curiosos: "@piojaluna es que no corresponde que yo cuente. Si él aparece, que cuente él. Solo puedo decir que ellos lo llamaban para ver como estaba, son unos genios, no solo ellos dos, toda la familia".

Quien es el rescatado por los MDQ

Agustin Nizzoli, quien se autoproclama amigo del rescatado por los hermanos Eugenio y Culini, juntó a otros usuarios comenzaron a arrobarlo @ricardogruber para obtener algún tipo de declaración, pero por el momento no dio señales.