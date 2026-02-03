Eugenio y Culini de MDQ salvaron a un hombre que se estaba ahogando en Mar del Plata: quién es
Difundieron las imágenes del dramático episodio que se vivió en Barranca de los Lobos, una zona de acantilados al sur de Mar del Plata.
Eugenio y Culini Weinbaum volvieron a compartir en redes sociales un episodio poco conocido que vivieron años atrás mientras grababan MDQ para todo el mundo en Barranca de los Lobos, cuando una jornada de filmación se transformó inesperadamente en un rescate real.
"Estábamos grabando una historia para MDQ y sin saberlo íbamos a ser parte de otra", escribieron los conductores en Instagram al mostrar imágenes del momento en que un hombre se arrojó al mar y quedó atrapado por la corriente, sin poder regresar a la costa.
En el registro se observa cómo, en plena grabación, comenzaron a escucharse los pedidos de ayuda desde la playa. "Se tiró uno y no puede salir", se oye decir a Culini mientras se dirige rápidamente hacia el lugar para asistirlo.
Las imágenes también reflejan la dificultad del operativo debido a la fuerza del agua y el esfuerzo conjunto para lograr subir al hombre a las piedras. Tras recordar el episodio, los hermanos Weinbaum resumieron la experiencia con una frase: "Ese día la historia terminó con un final feliz".
La publicación despertó múltiples reacciones entre los usuarios, que recordaron la emisión original del programa y destacaron el accionar de los conductores. “Este video es tremendo. Creo que lo más grande es la humanidad y realidad con la que editaron el video 0 sensacionalismo: salvaron una vida y siguieron en lo suyo, eso los hace más grandes”, “Son enormes, nunca me voy a olvidar de cómo sufrí cuando vi este programa por primera vez a los 8 años. Son patrimonio de la ciudad”, "Ese programa marcó mi carrera, ahí decidí que quería ser guardavidas, los hermanos Wianbaum son mis idolos de la adolescencia", "Queremos la vuelta de MDQ, lo necesitamos", fueron tan solo algunos de los comentarios de sus seguidores y fanáticos.
También apareció uno de los protagonistas del video y es quien pide ayuda, el usuario @francoigarza1 escribió: "Yo soy el de maya roja que pidió ayuda, jajaja un valiente!! Pero si me tiraba a rescatarlo nos ahogabamos los dos!! Agradecido de por vida con estos muchachos!!".
Quién es el hombre al que Eugenio y Culini lograron rescatar en Barranca de los Lobos
Entre tantos comentarios en la publicación que alcanzó los 444 mil me gusta , 12,4 de comentarios y más de 6000 reposteos, salió a la luz el nombre del que ese día tuvo "un final feliz", se trata de Ricardo Gruber, y así lo mencionaba el usuario @agustin.nizzoli de esta manera: "Mi amigo el gran Ricardo Gruber!! Siempre agradecido a ustedes" y ante la insistencia de varios usuarios preguntando que fue lo que pasó después con Gruber, escribió arrobando a uno de los tantos curiosos: "@piojaluna es que no corresponde que yo cuente. Si él aparece, que cuente él. Solo puedo decir que ellos lo llamaban para ver como estaba, son unos genios, no solo ellos dos, toda la familia".
Agustin Nizzoli, quien se autoproclama amigo del rescatado por los hermanos Eugenio y Culini, juntó a otros usuarios comenzaron a arrobarlo @ricardogruber para obtener algún tipo de declaración, pero por el momento no dio señales.
