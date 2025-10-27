"Euphoria": todo lo que se sabe hasta el momento de la temporada 3 en HBO Max

La serie no solo es una obra de guion y actuación, sino un ambicioso proyecto audiovisual que utiliza cada elemento—desde la luz hasta la música—para sumergir al espectador en el mundo interior, a menudo caótico y autodestructivo, de sus protagonistas.

Con el estreno de la nueva temporada de "Euphoria" programado para el segundo trimestre de 2026, HBO ya reveló importantes confirmaciones oficiales.

A pesar de que la sinopsis oficial aún se mantiene en secreto, la lista de nuevos nombres que se suman al ya estelar elenco promete una expansión significativa del universo narrativo, introduciendo nuevos conflictos y relaciones. Estos anuncios, junto con el regreso de gran parte del elenco original, aumentan aún más el hype por el regreso de Rue, Jules y el resto de los estudiantes de East Highland.

EUPHORIA

"Euphoria": todos los detalles de la temporada 3 antes de su estreno

La tercera temporada de "Euphoria" se estrenará en el segundo trimestre de 2026 y contará con una notable expansión de su reparto, además de la continuidad de su equipo creativo clave.

Nuevas adiciones al elenco: La serie incorpora una larga lista de nuevos nombres, destacando la presencia de Natasha Lyonne y Eli Roth, junto a talentos como Gideon Adlon, Bill Bodner, Colleen Camp, Homer Gere, Jessica Blair Herman, Hemky Madera, Trisha Paytas, Rebecca Pidgeon, Bella Podaras, Cailyn Rice, Madison Thompson, Jack Topalian, Sam Trammell, Matthew Willig, Danielle Deadwyler y Kwame Patterson.

EUPHORIA

Regresos confirmados: Vuelven al drama los actores Dominic Fike , Nika King, Melvin “Bonez” Estes, Daeg Ferch, Paula Marshall, Zak Steiner, Alanna Ubach y Sophia Rose Wilson.

Elenco principal y estrellas invitadas: El núcleo del reparto principal, que incluye a Zendaya, Hunter Schafer, Eric Dane, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Alexa Demie, Maude Apatow y Colman Domingo, está confirmado para el regreso. También se mantiene la participación de ROSALÍA, quien expresó su felicidad por "actuar junto a estas personas increíblemente talentosas".

EUPHORIA

Detalles de producción: " Euphoria " es creada, escrita y dirigida por Sam Levinson , quien también es productor ejecutivo junto a Zendaya . La producción se realiza en asociación con A24 . El actor Kadeem Hardison (quien regresa) celebró que el rodaje se lleve a cabo en Los Ángeles .

Banda sonora: La música, siempre un punto fuerte, estará a cargo de los prestigiosos compositores Hans Zimmer y Labrinth.