Disney+ estrena "Todo Vale", la nueva serie protagonizada por Kim Kardashian
"Todo Vale", un nuevo drama legal se estrena próximamente en la plataforma y marca el debut protagónico de Kardashian. Conocé los detalles.
El panorama del streaming se prepara para recibir una inyección de drama de alto voltaje con el estreno de Todo Vale, la nueva serie de corte legal creada por el prolífico Ryan Murphy. La producción, que aterriza en exclusiva en Disney+ el próximo 4 de noviembre con un lanzamiento de tres episodios seguido por estrenos semanales, promete reinventar el género de series de abogados.
Esto es porque la historia se plasma desde una perspectiva decididamente feminista y cargada de ambición, un sello que Ryan Murphy ha sabido perfeccionar a lo largo de su filmografía. La serie se suma a la consolidada oferta global de entretenimiento de Disney+, que recientemente integró el contenido bajo la marca Hulu, posicionándola junto a aclamados éxitos como Only Murders in the Building y Shgun.
La premisa central de Todo Vale es tan audaz como su reparto: un equipo de abogadas especializadas en divorcios decide abandonar un estudio legal tradicionalmente dominado por hombres para fundar su propio y poderoso bufete. Esta migración no es solo geográfica, sino simbólica, ya que estas mujeres, descritas como "feroces, brillantes y emocionalmente complejas", buscan no solo competir en el juego legal, sino transformarlo por completo.
La serie bucea en las profundidades de separaciones de alto perfil, secretos escandalosos y lealtades que se ponen a prueba constantemente, tanto en la sala del tribunal —donde el dinero manda— como en sus propias filas. Se trata de un drama que entiende que, en el amor y en la ley, a menudo "todo vale".
Aún así, el componente más llamativo de esta producción es, sin duda, su elenco estelar, encabezado por Kim Kardashian. Su participación en un drama legal de prestigio, sumado a un reparto de la talla de Naomi Watts, la ganadora del Emmy Niecy Nash-Betts y Teyana Taylor, eleva inmediatamente el perfil de la tira. Kardashian, quien ha manifestado públicamente su interés y estudios en derecho, aporta un nivel de autenticidad e intriga mediática único al proyecto.
Además, la presencia de íconos como Sarah Paulson y Glenn Close asegura una profundidad interpretativa que pocos dramas legales pueden igualar. Así es cómo Todo Vale se perfila como una crítica inteligente a un sistema judicial que, en los divorcios de élite, se convierte en un campo de batalla emocional y económico, todo bajo el ojo experto de Ryan Murphy.
