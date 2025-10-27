Tensión entre Marcela Feudale y Luis Novaresio por la Boleta Única: el cruce en redes sociales

La tensión escaló con la siguiente contestación de Novaresio: "Uy, perdón que recién termino de laburar. Pero que feo te pega el disenso. Ni te puteo ni mucho menos. El 'ustedes que hacen guerra' se te cayó en el lugar equivocado. Te pensé (pensaba) más amplia al debate. Sostengo que la BUP es muyyyy superior a la boleta sábana. Me alegra que lo hayas reconocido luego de mi tuit. Mala mía por presumirte buena leche en el debate. Que sigas bien".

Feudale, en su última réplica, defendió su postura y criticó la apreciación del periodista: "Decirle a alguien que habla disparates más que una apreciación es una subestimación, estimado Novaresio. Yo que Ud. me replanteo el modo de decir que remata en otras palabras con la apreciación de que soy una retrógrada. No se haga problema, yo también le contesto recién ahora porque también recién término de laburar. No lo reconocí por tu posteo. No hablé de la boleta, hablé de la seguridad de la boleta. Parece que falla la comprensión. Saludos".

FEUDALE NOVARESIO 1

El cruce finalizó con un mensaje de Novaresio: "Dale, dale, dale. Con todo gusto. Gracias por tu inopinada clase de comprensión de texto Post scriptum. Avísame cuándo pasamos de la cordialidad (que seguiré dispensándote). Habrá que dejar pasar la digestión de los resultados. Te saludo".