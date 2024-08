Evangelina Anderson tomó una importante decisión tras la llegada de Demichelis a México

demichelis evangelina.jpg

Anderson aprovechó para mostrarse junto a Demichelis antes del comienzo de esta nueva etapa en su carrera como entrenador. Primero, la modelo subió una foto y etiquetó a dos personas que viven en Buenos Aires y escribió: "Las extraño" junto a un corazón.

Acto seguido, subió una selfie con su marido y musicalizó el post con el tema Tú de qué vas del cantante venezolano Franco de Vita. Allí, la letra fue muy importante para comprender la lealtad y confianza en esta nueva etapa: "Si me dieran a elegir una vez más, te elegiría sin pensarlo, es que no hay nada que pensar, que no existe ni motivo ni razón, para dudarlo ni un segundo".

Evangelina Anderson.jpg

De esta manera no quedan duda que Evangelina Anderson se irá a vivir a México con Martín Demichelis, aunque todavía no está del todo claro que harán con el ciclo lectivo de sus hijas Emma y Lola. Por otro lado, su hijo Bastian, juega en las inferiores de River Plate y tiene 14 años, por lo que podría quedarse en la pensión del Millonario.

Martín Demichelis es el nuevo DT de Rayados de Monterrey

Micho iniciará en México su segunda experiencia como entrenador. Tendrá en su plantel a tres argentinos.

demichelis Martín Demichelis

Este lunes por la noche, Martín Demichelis fue anunciado como nuevo director técnico de Rayados de Monterrey, equipo del fútbol de México en el que reemplazará a su compatriota, Fernando Ortiz, quien echado de su cargo tras se eliminado en la fase de grupos de la Leagues ‘Cup’.

"Tras formarse en Europa, tanto en España como en el Bayern Munich, y luego de ser multicampeón como director técnico en el River Plate de Argentina, hoy comienza un nuevo reto para Martín Demichelis como director técnico de 'Rayados'", informó el Monterrey en sus canales digitales.

demichelis dt monterrey

Después de su paso por River, equipo con el que ganó una Liga, una Supercopa y un Trofeo de Campeones en 2023, y donde fue reemplazado nada menos que por Marcelo Gallardo, Demichelis iniciará así su segunda experiencia como entrenador principal en un torneo Apertura 2024 de México que se encuentra ya en marcha.

Actualmente, Rayados ocupa el cuarto lugar de la clasificación en la liga mexicana, con nueve puntos después de cuatro fechas, y el próximo viernes enfrentará al Puebla en condición de visitante.

En el plantel actual, Demichelis dirigirá a los argentinos Estaban Andrada, Jorge Rodríguez y Germán Berterame. También tendrá a otras grandes figuras como los españoles Sergio Canales y Oliver Torres.

Además, se sumará al grupo de entrenadores argentinos que trabajan en México: Gago en Chivas de Guadalajara, Gustavo Lema (exayudante de Antonio Mohamed) en Pumas, Martín Anselmi en Cruz Azul y Mauro Gerk en Querétaro.