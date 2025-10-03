Evelyn Botto rompió el silencio tras el video de Fede Bal a los besos con una periodista

Lejos de mostrarse resentida, cerró con una frase tan directa como descontracturada: “Si en algún momento hay tiempo y ganas, seguramente volveremos a encontrarnos, pero mi única respuesta es esa. Lo único que pediría es que, si alguien viene, no sea con la cámara prendida”.

Con este descargo, Evelyn dejó en claro que su vínculo con el hijo de Carmen Barbieri nunca fue más que circunstancial y que no está dispuesta a cargar con el peso mediático de las decisiones del actor. Una vez más, la joven eligió la ironía y la honestidad brutal como sus armas frente al escándalo.