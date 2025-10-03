Evelyn Botto rompió el silencio tras el video de Fede Bal a los besos con una periodista
La streamer habló sin filtros sobre su vínculo con el actor y aseguró que no tiene por qué dar explicaciones por lo que él haga en su vida personal.
El nombre de Fede Bal volvió a instalarse en el centro de la escena mediática, esta vez por un video en el que se lo ve besándose apasionadamente con una cronista en un evento. La situación, que rápidamente se viralizó en redes sociales y se replicó en distintos programas de televisión, arrastró también a Evelyn Botto, con quien el actor había sido vinculado semanas atrás.
Cansada de las especulaciones, la streamer decidió hablar y lo hizo con un descargo explosivo. En diálogo con el programa Sálvese Quién Pueda, eligió no victimizarse y, fiel a su estilo, ironizó: “Yo ahora estoy sufriendo una depresión galopante, es mi último día de trabajo”. Con humor ácido, agregó: “Dejen coger a la gente”, una frase que rápidamente circuló en redes y generó reacciones encontradas entre quienes celebraron su franqueza y quienes la cuestionaron.
La streamer fue todavía más lejos al definir cuál fue realmente su relación con Bal. “Yo lo único que hice fue coger con él. Fuimos una vez al teatro porque me calentaba la idea de esa salida: teatro, comida y después la cópula. Me parecía interesantísimo, pero mi vínculo con él no pasa de ahí. No puedo dar explicaciones sobre las decisiones que toma en su vida personal, porque no me corresponde”, expresó sin titubeos.
Botto también manifestó su incomodidad por el costado mediático de la historia. Reconoció que le pesa que su nombre se asocie únicamente a episodios escandalosos: “Lo que me mata es que la gente me siga conociendo por esto. Para mí es terrible. No quiero que me busquen a mí por cosas que hace él, porque no me corresponde hacerme cargo”. Con esas palabras, la conductora dejó en claro que pretende correrse del ruido mediático que suele rodear al hijo de Carmen Barbieri.
Lejos de mostrarse resentida, cerró con una frase tan directa como descontracturada: “Si en algún momento hay tiempo y ganas, seguramente volveremos a encontrarnos, pero mi única respuesta es esa. Lo único que pediría es que, si alguien viene, no sea con la cámara prendida”.
Con este descargo, Evelyn dejó en claro que su vínculo con el hijo de Carmen Barbieri nunca fue más que circunstancial y que no está dispuesta a cargar con el peso mediático de las decisiones del actor. Una vez más, la joven eligió la ironía y la honestidad brutal como sus armas frente al escándalo.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario