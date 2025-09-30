Fede Bal fue captado besando a otra chica en el afterparty de los Martín Fierro: ¿y Evelyn Botto?

El actor ya había explicado recientemente su postura sobre su estado civil, defendiendo que su soltería le permite seguir “coqueteando” sin causar inconvenientes con Evelyn Botto. Bal sostiene que ambos comparten una visión liberal de su vínculo. “Ella no es que me permite o no me permite, estoy soltero y ella también. Eve es una persona que cuando hace entrevistas en su programa también chamuya y se divierte”, había dicho.

Fede Bal defendió este nuevo modelo de relación, donde la clave es la libertad y la ausencia de cuestionamientos. “Estamos muy bien así, sin rótulos”, aseguró. Y finalizó explicando la filosofía que guía su vida amorosa: “no nos preguntamos con quién estás, qué somos, qué hiciste ayer, qué sentís por mí.” En su lugar, el objetivo es: “simplemente vivimos, disfrutamos y de eso se trata”.