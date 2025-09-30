Fede Bal fue captado besando a otra chica en el afterparty de los Martín Fierro: ¿y Evelyn Botto?
En la fiesta luego de la entrega de los Martín Fierro el conductor estuvo a los besos con otra mujer olvidándose de su novia. Los detalles.
Fede Bal no solo celebró su triunfo en los Premios Martín Fierro 2025 —donde se alzó con la estatuilla a Mejor Programa de Viajes y Turismo por Resto del Mundo—, sino que también protagonizó un inesperado momento viral. El actor, que recientemente estuvo vinculado a la locutora Evelyn Botto, fue captado a los besos con una joven misteriosa en el after party de la ceremonia.
La filmación del apasionado encuentro fue difundida por el stream “Love”, transmitido desde el shopping Abasto. La periodista del ciclo comentó: “Fede Bal y una chica misteriosa a los besos furiosos en el after de los Marín Fierro”, justo antes de exhibir el material.
El video muestra al actor, quien subió al estrado de los premios para aceptar el galardón de El Trece, vestido con traje y gafas de sol oscuras, besando de manera intensa a una joven. Ella vestía un vestido negro y lucía un peinado recogido. La escena inmediatamente generó una pregunta entre la audiencia: ¿Y la novia? ¿Qué pasó con Evelyn Botto?
A pesar de que tanto Bal como Botto han aclarado en diversas entrevistas que no mantienen un noviazgo formal, lo que en teoría les permite interactuar libremente, la actitud del actor resultó sorprendente. El hecho de que el incidente ocurriera en un sitio tan público, colmado de cámaras, y con la certeza de que el video probablemente se haría viral, llamó poderosamente la atención.
El actor ya había explicado recientemente su postura sobre su estado civil, defendiendo que su soltería le permite seguir “coqueteando” sin causar inconvenientes con Evelyn Botto. Bal sostiene que ambos comparten una visión liberal de su vínculo. “Ella no es que me permite o no me permite, estoy soltero y ella también. Eve es una persona que cuando hace entrevistas en su programa también chamuya y se divierte”, había dicho.
Fede Bal defendió este nuevo modelo de relación, donde la clave es la libertad y la ausencia de cuestionamientos. “Estamos muy bien así, sin rótulos”, aseguró. Y finalizó explicando la filosofía que guía su vida amorosa: “no nos preguntamos con quién estás, qué somos, qué hiciste ayer, qué sentís por mí.” En su lugar, el objetivo es: “simplemente vivimos, disfrutamos y de eso se trata”.
