Ex GH lucha contra una grave enfermedad y armó una rifa solidaria para costear el tratamiento

En cuanto a la rifa, Guirao detalló que tendrá 300 números a $4.000 cada uno, y que él mismo se encargará de coordinar y entregar los premios. “Quiero que sea una rifa linda, que todos tengan premios. Me encargo personalmente de todo”, escribió con su característico humor y agradecimiento a quienes lo acompañan desde siempre.

Para cerrar con una buena noticia, compartió un pequeño alivio en medio de tanto esfuerzo: “La droga que me cambiaron es la que me prohibía estar en el sol, así que voy a poder estar un poco más al sol… aunque capaz me vean más peladito, ya saben”, bromeó. Con fe, esperanza y el apoyo de sus seguidores, Mauricio continúa su lucha, demostrando una vez más la fortaleza y el cariño que siempre lo caracterizaron desde su paso por Gran Hermano.