Ex GH lucha contra una grave enfermedad y armó una rifa solidaria para costear el tratamiento
La difícil batalla de Mauricio Guirao, recordado finalista de Gran Hermano 2016.
Mauricio Guirao, exfinalista de Gran Hermano 2016, atraviesa un difícil momento de salud y decidió compartir con sus seguidores la evolución de su tratamiento contra el cáncer, así como también su pedido de ayuda económica para poder continuar con las terapias que necesita.
En sus redes sociales, Mauri explicó que continúa en tratamiento oncológico desde hace dos años, realizando sesiones de quimioterapia cada 14 días. Sin embargo, sus últimos estudios arrojaron un aumento en los niveles tumorales y el crecimiento de manchas en los pulmones. “La decisión del doctor fue cambiarme una droga. Sigo con ese tratamiento como lo vengo haciendo”, contó con entereza.
El ex-GH también confesó que una mancha apareció en su cerebelo derecho, lo que le generó episodios de desestabilización: “Hace un mes que estoy bajo medicamentos que me tienen estable dentro de todo, pero tengo prohibido andar solo por precaución”, explicó.
Para esta nueva etapa, Mauricio deberá iniciar un nuevo tratamiento para la zona de la cabeza y someterse a radioterapia en otro centro médico. “El lunes tengo que ver a otro médico… ahí vamos, con fe. Tengo que hacer rayos, le dije al médico: si me va a dar 30 rayos, deme 15 nomás, que lo otro lo hacemos con Dios”, expresó con optimismo.
Frente a los altos costos de este nuevo proceso, el ex participante decidió organizar una rifa solidaria para cubrir los gastos. “Necesito sustentar los costos de este tratamiento, no sé por cuántos días será, pero tengo que ir todos los días. Hoy vivo día a día desde que empecé con todo esto”, explicó.
En cuanto a la rifa, Guirao detalló que tendrá 300 números a $4.000 cada uno, y que él mismo se encargará de coordinar y entregar los premios. “Quiero que sea una rifa linda, que todos tengan premios. Me encargo personalmente de todo”, escribió con su característico humor y agradecimiento a quienes lo acompañan desde siempre.
Para cerrar con una buena noticia, compartió un pequeño alivio en medio de tanto esfuerzo: “La droga que me cambiaron es la que me prohibía estar en el sol, así que voy a poder estar un poco más al sol… aunque capaz me vean más peladito, ya saben”, bromeó. Con fe, esperanza y el apoyo de sus seguidores, Mauricio continúa su lucha, demostrando una vez más la fortaleza y el cariño que siempre lo caracterizaron desde su paso por Gran Hermano.
