Catalina Gorostidi se sumó a los insultos a la China Suárez: "Nadie te quiere porque sos una mierda"

La actriz respondió a Ubfal con un mensaje directo y un golpe bajo: "Laurita, te sale el resentimiento por los poros siempre. Además repetís como lorito lo que te dicen y te dejás operar. También me comentaron los de prensa que estabas enojada porque querías una nota y dije que no. A ver si empezamos a hablar con la verdad… hace años que no te doy notas porque no respeto como te manejás. Ahora, cuando tuviste que escribirme para pedirme que reciba bien a tu hija que iba a trabajar en la serie que estaba filmando, no tuviste ningún problema", fue la letal respuesta de la actriz con carpetazo incluido.