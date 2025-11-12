Catalina Gorostidi se sumó a los insultos a la China Suárez: "Nadie te quiere porque sos una mierda"
Luego de que la actriz se bajara de su entrevista en Luzu TV, la ex Gran Hermano fue tajante contra la China, quien evitó responderle.
Si hay algo que le faltaba a la China Suárez es que ahora la odien los participantes de Gran Hermano. Lo cierto es que el escándalo desatado por la fallida entrevista de la China Suárez en el streaming de Luzu TV continúa generando repercusiones y todo tipo de críticas en el mundo del espectáculo, un debate al que ahora se ha sumado de forma letal Catalina Gorostidi.
La ex participante de Gran Hermano 2023 no se guardó nada y disparó un mensaje durísimo contra la actual pareja de Mauro Icardi desde su cuenta de X (ex Twitter). El ataque se produjo en un contexto donde la actriz ya había mantenido cruces en la red social, siendo uno de los más notorios el que tuvo con la periodista Laura Ubfal, quien había anunciado que la cancelación de su entrevista en Luzu TV se debía a la exigencia de ser entrevistada solo por Nico Occhiato.
La actriz respondió a Ubfal con un mensaje directo y un golpe bajo: "Laurita, te sale el resentimiento por los poros siempre. Además repetís como lorito lo que te dicen y te dejás operar. También me comentaron los de prensa que estabas enojada porque querías una nota y dije que no. A ver si empezamos a hablar con la verdad… hace años que no te doy notas porque no respeto como te manejás. Ahora, cuando tuviste que escribirme para pedirme que reciba bien a tu hija que iba a trabajar en la serie que estaba filmando, no tuviste ningún problema", fue la letal respuesta de la actriz con carpetazo incluido.
Fue en este contexto de alta tensión virtual que Cata Gorostidi intentó meterse de lleno en la pelea en la antigua red social del pajarito. La ex hermanita no tuvo el menor reparo en atacar frontal y personalmente a la China Suárez.
El mensaje que disparó la santafecina fue categórico y se viralizó inmediatamente: “@chinasuarez china no te justifiques por todo! Simplemente nadie te quiere porque sos una mierda de persona que se caga y se cagó siempre en las mujeres casadas! Corta y al pie reina”. Con este ataque, la ex participante, que ganó popularidad a fuerza de enfrentamientos en el reality de Telefe, dejó en evidencia que buscaba subirse al ring del combate virtual, esperando una respuesta de la protagonista.
Sin embargo, a pesar de haberla arrobado directamente en el mensaje, la realidad indica que Eugenia "China" Suárez ha ignorado por completo a Catalina Gorostidi, al menos hasta el momento. La actriz decidió no tomarse el trabajo de responderle ni una sola palabra a la santafecina, manteniéndose al margen de la provocación.
