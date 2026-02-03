Cuáles son las nuevas reglas de Gran Hermano Generación Dorada

Las novedades no terminan ahí. Otra de las grandes apuestas de esta edición será el premio final, que dejará de ser una cifra fija. En su lugar, el monto podrá incrementarse semana a semana según las decisiones y acciones de los jugadores. Santiago del Moro fue claro al respecto: “El premio va a estar, pero los jugadores van a poder trabajar para inflarlo semana a semana”, sumando así una nueva variable que influirá tanto en el juego individual como en las alianzas.

Ante la pregunta de minutouno.com sobre si el reality iba a plantear cambios o ser más flexibles sobre algunas reglas, el conductor se refirió a ajustes recientes en el reglamento, especialmente vinculados a los gritos provenientes del exterior, un factor que históricamente genera controversia. “El grito te cambia el ritmo del juego. Nosotros afuera podemos saber si es real o no, pero ellos están totalmente aislados, y eso doy fe”, explicó, remarcando el impacto que ese tipo de interferencias puede tener en la dinámica interna.