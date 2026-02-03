Cuáles son las nuevas reglas de Gran Hermano Generación Dorada
La nueva edición del reality incorpora cambios clave en las nominaciones, suma la polémica Placa Planta y presenta un premio final variable. Todos los detalles, en exclusiva.
Con el estreno de Gran Hermano Generación Dorada, el reality más famoso de la televisión vuelve a apostar fuerte a la reinvención. Fiel a su esencia pero atento a la evolución del juego y del público, el programa suma nuevas reglas y dinámicas que buscan evitar estrategias pasivas y elevar el nivel de competencia dentro de la casa.
En el marco de la conferencia de prensa de presentación de la edición a la que accedió minutouno.com de forma exclusiva, el animador fue detallando varias de las reglas y novedades que tendrá esta esperada Generación Dorada.
Tal como ocurrió en ediciones anteriores, la espontánea y la fulminante seguirán teniendo un rol protagónico dentro del juego. Sin embargo, ya no serán las únicas herramientas disponibles para los participantes a la hora de nominar. A estas modalidades clásicas se les suma una nueva opción llamada “3, 2, 1”, que permitirá colocar hasta tres contrincantes en placa, ampliando el abanico de decisiones estratégicas y generando nominaciones más abiertas y complejas.
Una de las incorporaciones más llamativas será la Placa Planta, una modalidad que apunta directamente a los jugadores que optan por estrategias de bajo perfil. A través de esta herramienta, los televidentes podrán eliminar de la casa a quien consideren que no está jugando. Según se aclaró desde la producción, no se trata de un castigo a la introversión, sino a las formas de juego que buscan pasar desapercibidas para avanzar sin exponerse.
“No se relaciona con si se es más o menos extrovertido sino con las estrategias que emplea para mantenerse adentro y eliminar a la competencia. Queremos que la gente que entra, se dé cuenta dónde está”, explicaron.
Las novedades no terminan ahí. Otra de las grandes apuestas de esta edición será el premio final, que dejará de ser una cifra fija. En su lugar, el monto podrá incrementarse semana a semana según las decisiones y acciones de los jugadores. Santiago del Moro fue claro al respecto: “El premio va a estar, pero los jugadores van a poder trabajar para inflarlo semana a semana”, sumando así una nueva variable que influirá tanto en el juego individual como en las alianzas.
Ante la pregunta de minutouno.com sobre si el reality iba a plantear cambios o ser más flexibles sobre algunas reglas, el conductor se refirió a ajustes recientes en el reglamento, especialmente vinculados a los gritos provenientes del exterior, un factor que históricamente genera controversia. “El grito te cambia el ritmo del juego. Nosotros afuera podemos saber si es real o no, pero ellos están totalmente aislados, y eso doy fe”, explicó, remarcando el impacto que ese tipo de interferencias puede tener en la dinámica interna.
