Maxton Hall temporada 3: los secretos del rodaje, la fecha del tráiler y qué pasará en los nuevos episodios

Revelaciones en imágenes: amor, desafíos y la unión indestructible de Ruby y James

Las imágenes oficiales de la nueva temporada dejaron pistas fundamentales sobre el rumbo que tomarán los personajes en el prestigioso y elitista colegio Maxton Hall. En primer lugar, la historia nos regalará momentos de pura evolución en algunos romances como el de Sutton y Lydia, quienes deciden apostarle de lleno a su amor desafiando los prejuicios del entorno, mientras que la hermana de Ruby finalmente abre su corazón para reencontrarse con la ilusión de enamorarse.

Sin embargo, no todo será felicidad en los pasillos de Maxton Hall, ya que Allistair volverá a atravesar el trago amargo de estar enamorado de alguien que todavía no sabe lo que quiere.

Pero, aún así, el foco de estos nuevos episodios pasa, sin dudas, por los protagonistas. Luego del devastador traspié desencadenado por la fotografía tomada por James en la que se ve a Ruby muy cercana a un profesor y que su padre utilizó para exponer en la escuela la relación con Sutton, todo parecía indicar un colapso inminente.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que estas fotografías dejan un momento endeble en la escuela: Ruby es juzgada por todos. Y, a pesar de que parece que logra regresar a Maxton Hall tras ser echada por el director, se puede ver cómo todos la miran con desprecio otra vez.

No obstante, lejos de dejarse vencer por las manipulaciones y la presión familiar, Ruby y James le hacen frente a la tormenta juntos, mostrándose más unidos, maduros y apasionados que nunca para defender lo que construyeron contra viento y marea.

La cuenta regresiva: teaser, tráiler oficial y una avant-premiere mundial

Tal es así que, con el lanzamiento de las fotografías, la adrenalina en torno al lanzamiento no para de crecer. A pesar de que el adelanto en video (teaser) lanzado hace unos meses dejó a la audiencia con la respiración contenida, la plataforma confirmó que el tráiler oficial se estrenará la semana que viene, revelando escenas inéditas que terminarán de encender la expectativa global.

Además, la despedida de la serie tendrá un despliegue de escala internacional a la altura de su estatus de mega producción. La premiere mundial de Maxton Hall se llevará a cabo el próximo 30 de noviembre en Berlín, exactamente una semana antes del estreno de los episodios en el servicio on demand. Para que ningún seguidor se quede afuera de la fiesta, el evento se transmitirá en vivo a nivel global a través de los canales oficiales de Prime Video.