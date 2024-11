Éxodo masivo del Cantando 2024: anunciaron nuevas renuncias

"Renunció Flavio Mendoza. Renunció Rocía Quiroz", escribió el periodista en su cuenta de X generando muchas repercusiones pero son ampliar, hasta el momento, la información.

El bailarín y coreógrafo era parte del jurado, junto a Nacha Guevara, Marcelo Polino y Millet Figueroa.

En cuanto a Quiroz, era una de los participantes del certamen, e incluso de las más destacadas. No es, sin embargo, el primer concursante que renuncia, ya que hace unos días Cachete Sierra anunció su salida previo a la gala de eliminación.

El último martes en el reality de canto hubo gala de sentencia y una pareja quedó eliminada del certamen. Antonio Ríos y Josefina Pouso quedaron enfrentados en el teléfono y, con el 63,8 por ciento de los votos, siguió en competencia el reconocido cantante de cumbia y dio el batacazo eliminando a la periodista.

Por qué Cachete Sierra renunció a Cantando 2024

Desde el inicio de Cantando 2024, el programa ha enfrentado algunas dificultades con sus participantes y varias renuncias. El último había sido Agustín Cachete Sierra, el último campeón del show, quien anunció su decisión de retirarse.

Al tomar el micrófono, Cachete explicó las razones que lo llevaron a tomar esta determinación. En su declaración, dejó claro que estaba teniendo complicaciones con los horarios, especialmente para poder cumplir con todos sus compromisos. Además, comentó que, al ver que su continuidad podía afectar el trabajo de otra persona, optó por dar un paso al costado para no perjudicar a una colega.

Al comenzar, Agustín expresó: "Hoy venimos a decir gracias y hasta acá hemos llegado con el equipo. Más que nada por un tema ya de tiempos y de compromisos. Y después sumale esto que pasó de que por qué uno vino significa que no le importa el programa".

También añadió: "Yo ese día no vine y la vi a mi compañera, a mi coach, y la verdad que no lo merecíamos desde ese lado. Sí, el puntaje había sido malo, pero la realidad es que si seguíamos era por una gala más, y ya que estamos en el teléfono, y está en juego el laburo de otros, la decisión es decir adiós hoy".

Para cerrar, el actor afirmó: "Yo no pude estar, siempre estoy en los programas grabados, pero después tengo que conducir mi programa y eso está hablado desde el día uno. Me sorprendió el horario, entiendo que no lo van a cambiar por mí, y yo me banco cualquiera, pero cuando las chicas la pasan mal tampoco me gusta. Cuesta hablar porque es un laburo muy lindo, a mí me tratan muy bien, gracias a todos, realmente la paso muy bien, sabía que por tiempos esto iba a suceder y viendo las circunstancias decidimos decir hasta acá, con dolor, porque la pasamos bien".