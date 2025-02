Exparticipantes de "Cuestión de Peso" apuntaron contra "La Ballena", la obra de Julio Chávez

“Quiero contarles a todos que el anuncio de la obra teatral ‘La Ballena’ ha generado un enorme enojo en los participantes de ‘Cuestión de Peso’”, comenzó diciendo Juan Etchegoyen. Luego, agregó: “Me han escrito varias personas que han estado en el ciclo mencionado enojados e indignados con el actor por prestarse a este acto que consideran discriminatorio”. En ese sentido, el periodista afirmó: “La obra que interpretará Chávez es la adaptación de la película que hoy está en las plataformas digitales. Es un escándalo porque los ex participantes del reality reclaman que la obra no se haga”.

julio chavez la ballena

Los mensajes de los ex miembros de Cuestión de Peso

Luisito de “Cuestión de Peso”: “Me hubiera gustado que en la película muestren la realidad de lo que vive un obeso y ojalá que muestren un proceso de cambio. La obra va a traer mucha polémica porque el título es polémico, si la obra va en una especie de burla estamos al horno. No está bueno el título y va para atrás, es muy discriminatorio”.

Cristian Lo Surdo, ex participante de “Cuestión de Peso”: “Se va a hacer una obra de teatro sobre la enfermedad nuestra. Poca gente entiende lo que nosotros vivimos y la humillación de tanta gente. No tuvo éxito la película en su momento y espero que la obra de teatro vaya por otro lado, de lo que sufre un obeso. Que le pongan La Ballena me parece mal, evolucionó todo mucho para vivir esto. Chávez es un gran actor. Vas a ver a un gordo y que el título sea así no está bueno”.

Diego Siracusa, ex participante de “Cuestión de Peso”: “Te mando este mensaje por la obra de Julio Chávez. Me pareció discriminador hacia una persona el título. Aparte que esto venga de un actor tan prestigioso, no me parece bien. Suena discriminador hacia la persona. Me parece que se están equivocando con el nombre. Me sentí discriminado y lo sentí chocante el nombre. Lo van a tener que cambiar o no sé, suena chocante y mal”.