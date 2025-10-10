Expectativa por La Voz Argentina y su final: ¿qué pasa hoy viernes en Telefe?

De hecho, la emisión regular ha pasado de ser de domingo a viernes a transmitirse únicamente de lunes a jueves. Para colmo, y a contramano de lo que muchos esperaban, este jueves tampoco hubo gala, prolongando la incertidumbre sobre cuándo se realizará la gran final.

Por qué no dan La Voz Argentina este viernes

El programa entró en etapas decisivas, por lo que la producción de Telefe decidió que La Voz Argentina ahora salga al aire solo de lunes a jueves, pero tampoco estará este viernes.

Como era de esperarse, a raíz de esta modificación, los usuarios en las redes sociales estallaron y no dudaron en dejar fuertes comentarios, ya que se sienten perjudicados por no poder seguir disfrutando del certamen como estaban acostumbrados.

La próxima emisión de La Voz Argentina será entonces recién este lunes, para la gran final. Seguramente el canal decidió pasarla para inicio de semana, para generar mayor expectativas.

En tanto, este viernes, Telefe transmite el partido de la Selección Argentina ante Venezuela en Miami.