Expectativa por La Voz Argentina y su final: ¿qué pasa hoy viernes en Telefe?
El canal de las pelotas hace cambios casi constantes de programación, y los fans buscan saber cuándo será la esperada gala final.
El reality show La Voz Argentina está en su fase decisiva, pero la constante alteración de su grilla de programación por parte de Telefe ha desatado una ola de frustración entre sus seguidores, debido a que los inesperados cambios han creado incertidumbre justo cuando el concurso define a su ganador.
A pesar de que el nivel de la competencia es alto, con la reciente culminación de las "semifinales" que dejaron a solo cuatro participantes en carrera —Alan Lez (equipo Lali Espósito), Nicolás Behringer (equipo Luck Ra), Eugenia Rodríguez (equipo Miranda!) y Milagros Gerez Amud (equipo Soledad Pastorutti)—, el foco de la audiencia está en el desorden de la emisión.
El programa, que tiene a Nicolás Occhiato como conductor, ha sufrido múltiples interrupciones en las últimas semanas. Las suspensiones se debieron a diversos compromisos deportivos, como las transmisiones de los partidos de la Selección Argentina y de la Copa Libertadores.
La situación se agrava porque La Voz Argentina había extendido su ciclo a seis días a la semana (de domingo a viernes). Sin embargo, los televidentes se han encontrado con que el reality no se emite en las noches pautadas, generando "bronca" por la falta de un calendario fijo.
De hecho, la emisión regular ha pasado de ser de domingo a viernes a transmitirse únicamente de lunes a jueves. Para colmo, y a contramano de lo que muchos esperaban, este jueves tampoco hubo gala, prolongando la incertidumbre sobre cuándo se realizará la gran final.
Por qué no dan La Voz Argentina este viernes
El programa entró en etapas decisivas, por lo que la producción de Telefe decidió que La Voz Argentina ahora salga al aire solo de lunes a jueves, pero tampoco estará este viernes.
Como era de esperarse, a raíz de esta modificación, los usuarios en las redes sociales estallaron y no dudaron en dejar fuertes comentarios, ya que se sienten perjudicados por no poder seguir disfrutando del certamen como estaban acostumbrados.
La próxima emisión de La Voz Argentina será entonces recién este lunes, para la gran final. Seguramente el canal decidió pasarla para inicio de semana, para generar mayor expectativas.
En tanto, este viernes, Telefe transmite el partido de la Selección Argentina ante Venezuela en Miami.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario