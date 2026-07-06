Sorpresa: El Trece levantó el programa de Jimena Monteverde
La grilla de El Trece sufrió una modificación de último momento para este martes. El motivo detrás de la salida de La Cocina Rebelde.
El mundo de la pantalla chica se vio sacudido por un inesperado cambio de programación. La señal El Trece decidió modificar su grilla vespertina y levantó el ciclo gastronómico conducido por la reconocida chef Jimena Monteverde. Las razones son lógicas y esperables. Esperan poco rating.
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El motivo de la ausencia de La Cocina Rebelde en El Trece
La sorpresiva salida del aire del magazine culinario se implementará este martes 7 de julio. En su habitual horario de las 14.30 horas, el canal emitirá la película "Las mil y una historias de A. J. Fikry" en el segmento de Cine A.T.P.
Esta drástica decisión de las autoridades del canal no es casualidad: coincide de manera exacta con el trascendental partido de la Selección Argentina vs. Egipto por los octavos de final del Mundial 2026, el cual acaparará por completo los niveles de audiencia de la televisión a partir de las 13.00 horas. Ante la enorme expectativa futbolística, la emisora prefirió resguardar el formato de cocina y apostar por un largometraje para competir en la compleja tarde televisiva.
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