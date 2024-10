Exsuegra destrozó a Roberto García Moritán: "Monstruo"

“Es una persona que es un monstruo. Esta es una persona sin escrúpulos. Todas las apreciaciones que hagan de él se quedan cortos. La experiencia que yo tuve con él es algo indescriptible que no se me va a borrar de la cabeza nunca. Fueron cuatro años y medio o más que estuvo de novio. Con mi familia, entrando a mi casa y yendo a todos los eventos y todo”, lanzó la abogada.

Luego habló sobre la mamá de García Moritán, quien tuvo palabras duras contra Pampita recientemente. "Apenas comenzó la relación con Camila, cuando ella era muy jovencita y estaba estudiando, me encontré a la madre de él en un lugar, en un evento y me dice la madre ‘vos sos la mamá de Camila’ y ahí me dijo que era la mamá de Roberto”, recordó Zorzenón.

“La misma madre de Roberto me heló la sangre. Me dijo ‘Ay, qué lástima, una chica que estudia y qué sé yo con él’. Que una madre diga eso es porque debían estar peleados o enojados entre ellos”, añadió sobre la mujer, que también fue durísima contra la abogada al decir “Esa mujer está loca, busca cámara, nunca fue su suegra. La única suegra que tuvo Roberto fue la madre de Milagros Brito”, sentenció.

Qué dijo la exsuegra de Roberto García Moritán

"Para que se termine la relación no fue fácil. Esto no nos sorprende sino que me parece que es una forma de vivir ya de él. Ojalá que esta chica Pampita, que es la número uno de la Argentina, pueda superarlo. Me imagino que no volverá con esta persona. Y si vuelve es porque hay gustos para todos”, tiró contundente.

Por último, sentenció: “Me parece un monstruo porque a la relación con Camila yo le puse un punto final porque ella se atrasaba en la carrera y no había forma de que él no la moleste”, concluyó.

El pedido de disculpas de Roberto García Moritán a María Eugenia Zorzenón

Después, en Intrusos revelaron que Roberto García Moritán se comunicó con María Eugenia Zorzenón a través de un mensaje en Instagram con motivo de los comentarios que su madre realizó sobre ella.

“Hola, Eugenia. ¿Cómo estás? Mamá contestó en una nota de forma impulsiva y dijo cosas sobre vos que no debería haber dicho ni piensa. Había escuchado declaraciones tuyas y estaba enojada. Te pido disculpas en nombre de ella y mías. Perdón. Beso grande”, fue el mensaje privado que le envió a través de Instagram García Moritán a Zorzenón. ¿Qué le respondió la mujer? “Hola. Tu tema no es el nuestro. Espero se solucione y se calme todo. Revivir el pasado puede ser muy triste. Saludos. Muchas gracias”, concluyó.