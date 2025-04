Fabián Gianola anunció su casamiento con Florencia Elizabeth, su novia 36 años menor

gianola.mp4

En cuanto a la ceremonia, ambos coincidieron en que será algo muy reservado, alejado del ruido mediático que durante tanto tiempo rodeó la figura del actor. Incluso deslizaron que no se realizará en Argentina, aunque no quisieron revelar aún el destino elegido. “Solo estarán nuestros familiares más cercanos”, comentó el actor.

Fabián Gianola demandó a la Asociación Argentina de Actores

El actor también se refirió al conflicto que mantiene con la Asociación Argentina de Actores (AAA), entidad que lo suspendió pese a haber sido sobreseído por la Justicia. Según explicó, inició una demanda por daños y perjuicios luego de que la organización no levantara su suspensión tras los fallos judiciales a su favor. “Me enteré por televisión, nadie me avisó nada. Hace un año que pedimos que se revierta la medida y no obtuvimos respuesta”, expresó.

gianola 1.jpg

El abogado del actor, Matías Garcete, señaló que la demanda incluye un reclamo económico que ronda los 600 mil dólares, en concepto de perjuicio por la decisión del sindicato. Gianola, en tanto, remarcó que no se siente “cancelado”, ya que continúa trabajando en teatro junto a figuras como Matías Alé y Adriana Brodsky, y tiene nuevas propuestas en carpeta.

Más allá de su situación legal y gremial, el actor se mostró entusiasmado por esta nueva etapa. “Estamos muy bien. Florencia me acompaña en todo y es una gran compañera”, aseguró. Con este anuncio, busca dejar atrás los años más turbulentos de su carrera y apostar a una nueva vida en pareja.