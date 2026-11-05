Fabián Gianola explicó por qué se hizo la vasectomía y sorprendió con una frase sobre su novia

Como consecuencia del impacto, sufrió una fractura expuesta de radio y daños en los ligamentos de una de sus muñecas. La lesión requirió una operación y varios días de recuperación, por lo que tuvo que hacer una pausa de casi una semana en sus compromisos profesionales.

Una vez superada esa primera etapa, Gianola pudo regresar al teatro y retomar su actividad artística. También volvió a participar de entrevistas y apariciones públicas, donde compartió aspectos de su presente personal y profesional.

A los 63 años, el actor atraviesa una etapa en la que combina su regreso al trabajo con una relación de cinco años, en la que ambos tomaron decisiones sobre el futuro familiar.