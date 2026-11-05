Fabián Gianola explicó por qué se hizo la vasectomía y sorprendió con una frase sobre su novia
Fabián Gianola habló sobre su decisión de cerrar la posibilidad de tener más hijos. Los detalles en la nota.
Fabián Gianola sorprendió al hablar de una decisión personal que tomó junto a su novia Florencia, con quien lleva cinco años de relación. En una charla con Carmen Barbieri, el actor explicó que se sometió a una vasectomía y contó que la iniciativa surgió a partir de un pedido de su compañera.
La conversación se dio cuando la conductora quiso saber si tenía intenciones de agrandar la familia junto a su actual novia. Frente a la consulta, el artista dejó en claro que no está en sus planes volver a tener hijos y explicó los motivos detrás de su determinación.
“El 14 de junio me hice una vasectomía, por pedido de mi señora. Ella no quiere tener hijos. Ella tiene 28 años. Hace cinco que salimos y vivimos juntos. Yo ya tengo una hija de 30 que vive en Costa Rica, y uno de 26 que vive en Palermo”, detalló.
Gianola también hizo referencia al vínculo que mantiene con su novia y señaló que la decisión fue tomada para que ambos puedan disfrutar de la relación sin la posibilidad de un nuevo embarazo. Para el actor, fue una alternativa que les permitió estar tranquilos.
Cómo fue el accidente que alejó temporalmente a Fabián Gianola del teatro
La entrevista también llegó después de que el actor atravesara un episodio complicado de salud. Días atrás, fue atropellado por un automóvil en Zona Norte, un accidente que le provocó distintas lesiones y lo obligó a interrumpir sus actividades laborales.
Como consecuencia del impacto, sufrió una fractura expuesta de radio y daños en los ligamentos de una de sus muñecas. La lesión requirió una operación y varios días de recuperación, por lo que tuvo que hacer una pausa de casi una semana en sus compromisos profesionales.
Una vez superada esa primera etapa, Gianola pudo regresar al teatro y retomar su actividad artística. También volvió a participar de entrevistas y apariciones públicas, donde compartió aspectos de su presente personal y profesional.
A los 63 años, el actor atraviesa una etapa en la que combina su regreso al trabajo con una relación de cinco años, en la que ambos tomaron decisiones sobre el futuro familiar.
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