Fabián Gianola habló del incidente que tuvo con Fabiola Yañez: "Abrazo incómodo"

"No, no me denunció. No hizo ninguna denuncia", respondió Gianola y afirmó: "Ella dijo que había sido abusada", insistió la cronista. "No, no. Abusada, no. Dijo que le había dado un abrazo que le había incomodado, lo cual es falso. Más allá de eso, nunca me hizo una denuncia, ni yo se la hice a ella. Es todo lo que voy a decir".

Qué dijo Fabián Gianola del incidente que tuvo con Fabiola Yañez

Fabian Gianola Fabiola Yañez

Respecto a la denuncia por violencia de género contra Alberto Fernández, Fabián Gianola no quizo hablar y expresó: "No opino sobre eso".

En el 2018, Fabiola Yáñez en "Intrusos" contó haber vivido momentos incómodos de acoso mientras trabajaban con Fabián Gianola.

Antes de convertirse en Primera Dama, Yáñez contó lo ocurrido en el elenco de la obra "Entretelones". "Me di cuenta de que yo misma estaba haciendo mal, en no decir que me había sentido incómoda trabajando con él", dijo.

Yañez comentó: "Me hacía sentir incómoda en muchos momentos. Desde el primer momento tomó una confianza que yo nunca se la brindé... Cuando me saludaba me daba abrazos y te das cuenta cuando traspasa la línea de compañero. Por suerte, pude poner un freno". Además, la Primera Dama afirmó que no volvería a compartir un trabajo con Gianola a raíz de lo vivido: "Intentaba no estar a solas con él para evitar un mal momento. No volvería a trabajar con él".