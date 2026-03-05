Prime Video estrena "El joven Sherlock": una mirada audaz al detective con Hero Fiennes Tiffin
La nueva serie de Prime Video ya se encuentra disponible en la plataforma y es una de las más audaces de esta nueva versión del detective. Los detalles.
Olvidate del rictus severo de Basil Rathbone o de la sobriedad protectora de Henry Cavill. El Sherlock Holmes que acaba de aterrizar en Prime Video es un animal distinto. Bajo la lente de Guy Ritchie, el director que ya había reinventado al detective en el cine, esta serie de ocho capítulos se siente como una inyección de cafeína en plena era victoriana. Con un Sherlock de 19 años que es más un "punk" revoltoso que un genio calculador, la serie nos propone un viaje de autodescubrimiento entre los pasillos de Oxford y conspiraciones mundiales.
Si todavía estás dudando si darle al play, acá te dejo tres razones contundentes por las que esta es, probablemente, la ficción más entretenida de la temporada.
3 razones para ver "El joven Sherlock"
1. El "estilo Ritchie" en su máxima potencia
Si algo sabemos de Guy Ritchie es que no conoce la palabra "lento". Desde los primeros doce minutos del piloto, la serie es una locomotora sin freno. El montaje sincopado, la energía cinética de cada fotograma y esa capacidad para transformar una búsqueda de papeles en un despacho en una secuencia de acción vibrante, hacen que sea imposible despegarse de la pantalla. Ritchie imprime una sensibilidad moderna, casi de action movie, con música pop de fondo y un humor ácido que conecta directamente con la generación Z sin traicionar la esencia del misterio.
2. Una vuelta de tuerca al canon: Moriarty y Sherlock, ¿compañeros?
Acá es donde los puristas de Arthur Conan Doyle van a levantar una ceja, pero los que buscamos originalidad vamos a aplaudir. La serie se toma licencias fascinantes, como presentarnos a un joven James Moriarty que, lejos de ser el archienemigo definitivo (por ahora), se cruza con Sherlock en Oxford como un aliado en las andanzas. "Deberías ser detective", le dice Moriarty a un Sherlock que todavía es torpe, irresponsable y algo bronco. Ver el origen de esta relación —antes de que se convierta en la rivalidad más grande de la literatura— es un caramelito narrativo que no sabíamos que necesitábamos.
3. El carisma de Hero Fiennes Tiffin
Para un Sherlock que se autodefine como la "oveja negra" de la familia, hacía falta un actor con una chispa especial. Hero Fiennes Tiffin (sobrino de Ralph y Joseph) es el acierto de casting del año. Lejos de la frialdad analítica de otras versiones, Hero nos regala un Holmes jovial, carismático y con una impronta rebelde que le queda pintada. Es un Sherlock que lucha a puño limpio, que corrige a los profesores en mitad de la clase y que tiene que usar sus aún inmaduras dotes deductivas para probar su propia inocencia en un caso de asesinato. Su interpretación le da alma a este adolescente que todavía no sabe que terminará viviendo en el 221B de Baker Street.
En definitiva, El Joven Sherlock es pura evasión inteligente. Es una serie que respeta el legado pero se atreve a jugar, a meter una princesa china con aires de heroína de Tarantino y a recordarnos que, antes de ser una leyenda, Sherlock Holmes fue un chico con muchos problemas y una curiosidad que no lo dejaba dormir.
