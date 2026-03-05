Prime Video estrena "El joven Sherlock": una mirada audaz al detective con Hero Fiennes Tiffin

3. El carisma de Hero Fiennes Tiffin

Para un Sherlock que se autodefine como la "oveja negra" de la familia, hacía falta un actor con una chispa especial. Hero Fiennes Tiffin (sobrino de Ralph y Joseph) es el acierto de casting del año. Lejos de la frialdad analítica de otras versiones, Hero nos regala un Holmes jovial, carismático y con una impronta rebelde que le queda pintada. Es un Sherlock que lucha a puño limpio, que corrige a los profesores en mitad de la clase y que tiene que usar sus aún inmaduras dotes deductivas para probar su propia inocencia en un caso de asesinato. Su interpretación le da alma a este adolescente que todavía no sabe que terminará viviendo en el 221B de Baker Street.