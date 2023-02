Mal momento: un periodista víctima de un robo debió ser operado de urgencia

fabian rubino robo.jpg

“Me caí. Nunca tuve un golpe así. Me dieron cinco puntos en la oreja, me operaron y me pusieron dos clavos”, relató al aire el cronista de América Noticias, quien esta vez fue protagonista de un hecho de inseguridad.

Sentado en el estudio y con visibles marcas en su rostro, además de un yeso en su muñeca derecha, relató lo sucedido en primera persona: “Entra un nene, porque era un nene de 12 o 13 años. Ya están preparados para eso", comenzó.

Y agregó: “Ante el menor descuido, porque yo voy adentro para que no me roben afuera, el pibe tapa mi celular con unos pañuelos que estaba vendiendo”.

“Cuando se fue, yo dije por instinto ‘me robó’. Y me fijo y no tenía el celular. Y es ahí donde salgo y lo veo caminando mirando hacia atrás. Cuando me vio salió corriendo”, siguió. Y sumó: "Salgo corriendo con los anteojos para leer. Y eso, más el calor, generó que me mareara. Me caí. Nunca tuve un golpe así. Me dieron cinco puntos en la oreja, me operaron y me pusieron dos clavos”.