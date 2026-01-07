Aterrador: así fue el momento en que una mujer se prendió fuego en una comisaría de Misiones
Las imágenes son verdaderamente estremecedoras: las cámaras de seguridad captaron el momento que dejó perplejos a los policías. Mirá.
Con el 35% del cuerpo quemado y asistencia respiratoria, permanece internada una mujer de 63 años que intentó quitarse la vida en la guardia de la comisaría de Campo Grande. Sin mediar palabra ni dar tiempo a una mediación, la mujer se roció con alcohol y se prendió fuego.
Tras ser auxiliada por los uniformados, fue trasladada al Hospital SAMIC de Oberá. Actualmente, se encuentra en estado delicado con compromiso respiratorio y heridas severas en el rostro. Actualmente, su pronóstico es reservado.
Para facilitar su recuperación, la paciente fue sometida a una limpieza quirúrgica de sus heridas. Si bien no se realizaron análisis toxicológicos por prescripción médica, el Juzgado de Instrucción de Misiones mantiene todas las líneas de investigación abiertas.
La prueba fundamental del caso es el registro de las cámaras de seguridad de la seccional, donde se observa la secuencia completa: el ingreso de la mujer, el momento en que se rocía con alcohol y el uso del encendedor. Como era de esperarse, este video no demoró en viralizarse y causar conmoción en redes sociales.
La Justicia ya cuenta con los objetos personales que portaba al entrar a la guardia para intentar esclarecer los motivos detrás de la drástica decisión.
Violencia de género en Misiones
La Justicia de Misiones también investiga desde esta semana un episodio de violencia de género ocurrido en la localidad Campo Ramón, donde un hombre atacó a su expareja, incendió de manera intencional la vivienda que compartían y luego intentó quitarse la vida.
El hecho ocurrió el sábado pasado, por la noche, cuando la víctima intentaba abandonar el domicilio a bordo de un vehículo de alquiler y fue interceptada por su expareja, José Ferreyra.
Ferreyra, de 58 años, comenzó a arrojar piedras al auto de su expareja, Alicia Barceló, de 38, lo que provocó destrozos en el parabrisas. Al no lograr detener el auto, el agresor atacó a la mujer con un machete, causándole heridas en las manos y brazos mientras ella intentaba protegerse.
La mujer logró llegar a la comisaría correspondientes y cuando los efectivos policiales se trasladaron al domicilio señalado, constataron que la vivienda se encontraba envuelta en llamas a raíz de un incendio provocado de forma intencional.
Tras un rastrillaje por la zona, hallaron a Ferreyra oculto en el patio de una vivienda lindera, con una profunda herida cortante en el cuello y el arma blanca a su lado. El hombre quedó detenido en el Hospital de Oberá.
