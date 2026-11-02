Facundo Moyano y Candela Arizaga compartieron una postal íntima desde Mar del Plata: "Así sí son dulces sueños"
La pareja disfrutó de unos días de descanso en la ciudad costera y mostró en redes sociales un momento de complicidad desde la cama.
Después de quedar nuevamente en el centro de la atención mediática, Facundo Moyano y Candela Arizaga eligieron mostrar una faceta mucho más relajada de su relación. Durante su estadía en Mar del Plata, ambos compartieron distintas postales de su fin de semana y dejaron ver algunos momentos de su intimidad, lejos de las formalidades y las cámaras.
Una de las imágenes que más llamó la atención fue publicada por Candela en sus redes sociales. En la fotografía aparece abrazada a Moyano mientras descansan en la cama, acompañados por uno de sus perros. La influencer acompañó la escena con una frase breve, pero cargada de ternura: “Así sí son dulces sueños”.
El acercamiento se dio después de que se conociera una novedad judicial que marcó un cambio en la situación de la pareja: el levantamiento de la medida perimetral que regía sobre Facundo Moyano en el marco de la causa que involucra a Arizaga. La decisión permitió dejar atrás esa restricción, aunque el tema continuó generando repercusiones y comentarios en el mundo del espectáculo.
Días atrás, Candela también había quedado en el centro de la atención por una pregunta sobre su vínculo con el dirigente político y por las versiones que circularon alrededor de un posible embarazo.
La foto de Facundo Moyano y Candela Arizaga que dio de qué hablar en las redes
En la postal, el dirigente político aparece sin remera y recostado junto a su pareja, mientras ella sonríe y acaricia a la mascota que también se sumó al momento. Una imagen espontánea que mostró el costado más cotidiano de ambos y que rápidamente despertó reacciones entre sus seguidores.
La publicación llegó después de semanas en las que la relación estuvo bajo la mirada pública por las novedades judiciales y las distintas versiones que circularon alrededor de la pareja. Esta vez, sin declaraciones ni explicaciones, eligieron compartir una escena de descanso y complicidad durante su paso por Mar del Plata.
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