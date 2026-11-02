Facundo Moyano y Candela Arizaga compartieron una postal íntima desde Mar del Plata: "Así sí son dulces sueños"

El acercamiento se dio después de que se conociera una novedad judicial que marcó un cambio en la situación de la pareja: el levantamiento de la medida perimetral que regía sobre Facundo Moyano en el marco de la causa que involucra a Arizaga. La decisión permitió dejar atrás esa restricción, aunque el tema continuó generando repercusiones y comentarios en el mundo del espectáculo.