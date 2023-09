Eva Bargiela se enteró su separación de Facundo Moyano por televisión

Tras este dato aportado por la periodista, el programa se comunicó con Sofía 'Jujuy' Jiménez, amiga de la modelo, quien aseguró que la separación definitiva "no era lo que la pareja había acordado" y, de hecho, relató que este jueves por la noche se habían juntado a cenar con otras amigas cuando Eva comenzó a recibir mensajes de familiares preguntándole si estaba todo bien con Facundo, tal como había adelantado Pía Shaw.

Según comentó Jujuy, Eva y Moyano estaban atravesando una crisis, pero ella no pensaba que fuera "algo definitivo" y no sabía que Moyano quería separarse.

Aparentemente, la participación de la modelo en el Bailando 2023 habría sido el detonante de la separación: “No era lo que habían hablado. Venían mal porque ella empezó a trabajar en este programa y a él no le gustaba, no lo compartía”.

“Realmente fue durísimo verla, menos mal que no estaba sola. Fue un balde de agua fría, no esperaba que él lo diga al aire. Vos podés tener una discusión o estar con diferencias por momentos, puede pasar de tantos años en pareja, pero no esperaba que esto salga al aire”, señaló la modelo jujeña.

“No era lo que habían quedado. Tenían que planear qué iban a hacer, cómo lo iban a manejar. Ella tenía la esperanza de que no sea definitivo y se iban a juntar para hablar” confesó.