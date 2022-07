Lissa Vera fue descubierta a los besos con un conocido cantante

Lo cierto es que dicha condición fue expuesta con la intención de no adelantar lo que se verá en las próximas ediciones. Por eso, algunos de los ex integrantes del reality ya pudieron retomar con su vida habitual… mientras que otros no. ¡Pero ese punto no pareció importarle demasiado a Lissa Vera!

Es que en la noche del lunes 4 de julio, la ex Bandana fue vista a los besos en la noche porteña con un colega: el músico de la movida tropical Santiago Ismael Torres. Y lo peor del caso es que ese momento no solo fue filmado por una persona que estaba en el lugar sino que lo pusieron al aire en Intrusos.