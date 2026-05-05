La angustiante reacción a Zoe Bogach tras la muerte de Ámbar, la perra de Manuel Ibero de Gran Hermano

zoe angustiada

Seguidamente, publicó una imagen donde se la ve junto a Ámbar: "Realmente, la perra más buena que conocí en la vida. No saben lo que era esa perra". Luego, se mostró empática con la pérdida de su ex diciendo: "Entiendo lo que se siente. De hecho, mi perrito se murió y lo tengo tatuado, pero a la vez quiero saber qué pasó".

"Estoy muy mal, siento una presión en el pecho, no puedo explicarlo", cerró su video.