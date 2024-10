Fans de Liam Payne volvieron al santuario que hicieron en la entrada del hotel: el curioso motivo

Según el Servicio Meteorológico Nacional, hay alerta amarilla por lluvias en la Ciudad de Buenos Aires para el martes 22, miércoles 23 y jueves 24 de octubre. Para proteger las fotos, cartas y mensajes dedicados a Liam Payne, los fans decidieron cubrir el santuario con múltiples bolsas de residuos para evitar que el agua arruine los tributos.

Liam Payne santuario chicas.jpg

Se espera que el viernes 25 o sábado 26 se retire la protección para que los peatones puedan verlo nuevamente. Aún no está claro qué ocurrirá con el santuario en el futuro, si será desarmado para preservarlo o no, aunque ya se confirmó que se colocará una placa en homenaje al ex One Direction.

liam payne Liam Payne murió el 16 de octubre de 2024, en el hotel CasaSur del bario porteño de Palermo

Qué reveló la autopsia de Liam Payne

El fiscal Marcelo Roma, a cargo del caso de la muerte de Liam Payne en el hotel Casa Sur de Palermo, reveló los resultados preliminares de los estudios realizados en el cuerpo del exintegrante de One Direction.

El análisis forense determinó que Liam Payne tenía cocaína en su cuerpo y, por esa razón, ahora se investiga quién le suministró la sustancia en el hotel. Además, se confirmó que había consumido benzodiazepina, crack y "cocaína rosa" (una combinación de drogas que incluye metanfetamina, ketamina y MDMA).

liam payne

La muerte del cantante podría haberse debido a un posible episodio de salud mental inducido por el consumo de drogas. "Se presume que Payne no adoptó una postura refleja para protegerse y que pudo haberse precipitado en un estado de semi o total inconsciencia", indicaron en la autopsia.