Fátima Flórez destruyó a Yuyito González tras su ruptura con Javier Milei: qué dijo

A lo que Fátima respondió, tajante: “Soy una mujer muy pasional, y no me escondo. Estábamos en el contexto de mi teatro, al final de un show, con un teatro lleno. Nunca pensé en el protocolo, estaba trabajando, y justo coincidió con que estaba con el culo al aire...”.

Luego, Canosa indagó más a fondo sobre cómo Fátima se había enterado de la separación de los exnovios. “¿Cómo te enteraste de la ruptura de Yuyito con el presidente? Damián Rojo lo tenía desde el 10 de diciembre, y ella lo negó. Pero, ¿cómo lo viviste? En su momento, vos estabas... no sé si 'enojada', pero sí incómoda, porque sentías que ella le 'levantó' a tu novio en una entrevista”, preguntó Viviana.

fatima versus yuyito

Fue en ese momento que Fátima no se guardó nada y disparó sin piedad: “Eso fue hace mucho, y en su momento me pareció una actitud de zorra, pero ya está. Todo el mundo sabía que estábamos de novios. No sé si enojada, pero sí me pareció una falta de sororidad, una actitud muy mezquina de otra mujer, de meterse a querer quedarse con lo que es de otra”.

Viviana, sorprendida, le preguntó: "¿Te referís a los muñecos que ella tenía en su programa...?", a lo que Fátima respondió, filosa como nunca: "Ella tenía los muñecos de madera, pero lo que quería era agarrar el muñeco de carne mío".

La entrevista no perdió su tensión y Viviana continuó: "¿Todavía tenés contacto con Javier Milei? ¿Se siguen hablando, se cuentan sus vidas, se mandan mensajitos?". Y sin dudar, respondió: "La verdad es que nunca dejamos de hablar. Pero eso no significa que esté ahí, atrás de él ni haciéndome la tonta. Yo soy una buena ex, por eso no me dejan de hablar".

Para cerrar, la humorista dejó claro su postura: “¿Por qué tendría que haber un corte total? Fuimos dos personas que nos quisimos, tuvimos una linda relación. Me parece lo más normal que sigamos manteniendo contacto, al menos telefónicamente”.