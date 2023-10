El ex de Fátima Florez habló de la presencia de la humorista en lo de Mirtha Legrand

"Hay cosas que yo no las hubiera hecho, si hubiese estado en el lugar de ella, pero cada uno sabe cómo se maneja en la vida", comenzó diciendo, sobre la exposición mediática de la relación de Fátima y Milei.

Qué dijo Norberto Marcos sobre la presencia de Fátima Florez en lo de Mirtha

En esa sintonía, el ex marido de la imitadora calificó como "una estrategia" a la entrevista de la artista con el candidato presidencial de la "Libertad Avanza". Y continuó con un fuerte reclamo hacia su ex mujer: "Algún respeto que nos merecemos por esos 23 años de historia. Capaz no lo fue tanto para ella, para mí fue el amor de mi vida, pero cada uno sabe lo que hizo de su vida. Le deseo lo mejor", enfatizó con contundencia.

"El amor estuvo, y eso va a estar siempre. Pero ya tiene quien la cuide. Por lo que vi que me contaron, porque yo no vi el programa. Está todo más que bien. Así que la felicito y que sea muy feliz", completó después de aclarar que no pudo ver el programa porque estaba de regreso de Rosario.

Asimismo, Norberto se refirió a los eventuales roles que podrían adquirir Florez y Milei, luego de las Elecciones Nacionales del 22 de octubre. "Tiene honestidad, por supuesto", destacó sobre la actriz, a la vez que esquivó contestar si votaría por el político: "El voto es secreto", se atajó con astucia.

"Estoy abocado a mi carrera, a mis proyectos", cerró Norberto Marcos, en descarte de la idea de un nuevo amor en su vida, tras su larga historia con Fátima Florez.