El insólito estado de WhatsApp de Fátima Florez tras los rumores entre Milei y Yuyito

Desde hace días, la actriz se muestra impactada por Lionel Scaloni, el DT de la Selección argentina que recientemente alzó la Copa América 2024. Durante este jueves a la madrugada, compartió una postal del oriundo de Pujato sacando la lengua y levantó sospechas: ¿se volvió su amor platónico?

Sin embargo, Fátima también habló de cómo se encuentra tras haber sido salpicada por el supuesto affaire de su ex con el ícono del teatro de revista. “Estoy muy bien. Soy muy respetuosa de mi vida privada sentimental pasada. Beso grande”, se limitó a decir en una conversación con la periodista Nancy Duré.

Qué dijo Yuyito González sobre Javier Milei

Yuyito González habló luego de su velada con Javier Milei en el Teatro Colón. Y aunque evitó confirmar un romance, dejó la puerta abierta para que el destino la sorprenda, y él también. “Lo pasé hermoso, me encantó la ópera. Me encantó la compañía. Me llamó él para invitarme. Nada. Le dije que sí enseguida. Me pareció un plan lindo. Ya habíamos tenido contacto cuando yo fui al Luna Park, ahí charlamos”, expresó en una entrevista en TN.

La exvedette detalló qué debe hacer para conquistarla: “¿La cita ideal? Mmmm... Tener la oportunidad de charlar en privado. Si me habla de economía no me molesta. Me encantan los temas de dinero y progreso”.

Luego, Yuyito se metió en política y dijo que está conforme con el desempeño de Milei en el gobierno: “Está habiendo un cambio muy importante, la Argentina necesitaba esto, un cambio real. Está haciendo lo que dijo que iba a hacer”. Por último, se refirió a Karina Milei. “No tuve la oportunidad de tener contacto con ella, salvo el día del Luna Park que me pareció muy agradable. Me hubiera gustado que estuviera ayer”, concluyó.