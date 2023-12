Florencia Peña, irónica sobre el rol de Fátima Florez como primera dama: "Puede llegar a ser divertido"

fatima florez.png

Rodrigo Lussich reveló que después de la nota, Florencia Peña había aclarado por fuera de cámara que ansiaba que el nuevo gobierno de Javier Milei no persiguiera a aquellos artistas que habían "expresado sus ideas políticas" previo a las elecciones.

Qué dijo Flor Peña previo a las elecciones presidenciales

Antes de los comicios electorales, Flor Peña había declarado: "Nunca voy a apoyar la posibilidad de perder derechos".

"A mí no me parece aberrante la justicia social y somos un país que tenemos una deuda grande justamente en materia de justicia social. Todos saben cuál es mi pensamiento, entonces, desde un lugar muy respetuoso por el pensamiento ajeno, podemos debatir con ideas. Me encanta el debate, me encanta el discenso, me encanta convivir y vivir la vida con personas que piensan distinto a mí", cerró diciendo en medio de una entrevista.