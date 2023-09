Fátima Florez habló sobre la posibilidad de ser Primera Dama

La imitadora confesó, en una entrevista radial a la La Once Diez/Radio de la Ciudad, cómo es la intimidad de su relación con el candidato presidencial de La Libertad Avanza y reveló que “nuestra relación se basa en nuestra conexión, tratamos de que puertas adentro no se meta tanto la política, estamos mucho en casa, no salimos mucho, y vivimos el presente, somos muy pasionales”.