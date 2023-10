Fátima Florez habló luego de los dichos de su ex por ir al programa de Mirtha Legrand

"¿Cómo qué por ejemplo, como ir a lo de Mirtha?”, preguntó el cronista. "No, eso no, porque eso forma parte de toda una estrategia, de un montón de cosas, no sé cómo será… Pero hay un respeto que nos merecemos por 23 años de historia”, dijo Norberto Marcos.

Mirtha Milei y Fatima.png

"Mucha gente piensa como vos, que le faltó el respeto. Que le faltó el tacto de decir con Norberto fue una historia de amor tan fuerte, tan linda y, de golpe, Milei es el amor de su vida”, dijo el entrevistador. “Capaz que no lo fue tanto para ella. Pero para mí, sí. Pero, bueno, cada uno sabe lo que hace de su vida, le deseo lo mejor”, dijo el productor

Le consultaron a Norberto acerca del encuentro entre Fátima, Mirtha y Milei. "Cuando Mirtha dijo que eran raros, ¿qué te pareció? Dijo que eran raros, que eran una pareja rara…”, comentó el periodista. "Es una apreciación de Mirtha, yo no opino al respecto”, afirmó la expareja.

"Fátima Florez puede ser Primera Dama”, preguntó el notero "¿Por qué no?”, respondió Norberto. “¿Honestidad tiene?”, consultó el comunicador. “Sí, por supuesto”, contestó el entrevistado. "¿Vos votarías a la pareja de Fátima?”, le preguntaron. “No, el voto es secreto”, lanzó y habló de su amor por Florez. "Eso estuvo y va a estar siempre”.

Qué dijo Fátima Florez luego de las declaraciones de su ex pareja

fatima florez norberto marcos

El mismo programa decidió de ir un busca de la otra protagonista y hablaron con Fátima acerca de cómo se sentía frente a los dichos de su ex esposo.

La actriz se encontraba personificando a Yanina Latorre, y bajo la máscara fue picante al responder: "Que raro que estés contento, vos que siempre le pegas a Fátima, después cuando la ves te cagas en las patas, sos cagón”

“Me parece que ir a buscar a Nolberto mucho no le gustó”, dijo el periodista y la actriz se limitó a contestar: “Todo bien, chicos. Es mi trabajo y amo mi trabajo”.