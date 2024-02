"Me gustaría ser madre", la fuerte confesión de Fátima Florez ante Mirtha Legrand

"Sí, sí me gustaría", contestó sonriente la imitadora, a lo que la diva espetó: "¡Qué lindo! Pensé que me ibas a decir 'nooo'". Tras lo cual, la humorista indicó: "No, ¿cómo voy a decir que no? Sí me gustaría, y cada vez más", enfatizó.

"Ay, mirá vos. Bueno, da la noticia algún día. Acuérdense que se originó acá eh", se entusiasmó la Chiqui. "Sí, me parece un acto de amor muy grande", cerró la flamante pareja del jefe de Estado.

